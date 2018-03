Deze bedrijven leggen IT'ers flink in de watten vacature.com IT

01 maart 2018

11u23

Bron: vacature.com 4 Vacature.com IT-specialisten met ambitie hoeven niet op hun honger te blijven zitten. De vraag naar IT’ers blijft stijgen en er dreigt zelfs een tekort te ontstaan in de nabije toekomst. Zin in een nieuwe uitdaging? Deze bedrijven zijn dringend op zoek naar gedreven IT’ers.

1. Provincie Antwerpen

Bij de Provincie kom je in een boeiende en veelzijdige organisatie terecht. Het departement ICT zit bovenop de nieuwste trends om ervoor te zorgen dat de Provincie optimaal en toekomstgericht functioneert. Er zijn op dit moment meerdere vacatures bij Provincie Antwerpen. Zo zijn ze op zoek naar een junior applicatiebeheerder en een ICT-projectleider bij de dienst projecten & productontwikkeling.

2. Colruyt Group

Het aantal vacatures bij Colruyt Group is voor IT’ers momenteel niet op twee handen te tellen. Trainees, starters én ervaren krachten kunnen aan de slag bij de internationale retailer. Het bedrijf belooft een stimulerende werkomgeving, een boeiende job met veel afwisseling en permanente leermogelijkheden. Interesse? Bekijk hier de vacatures.

Lees ook: zoveel kun je verdienen binnen ICT

3. De Persgroep Publishing

De Persgroep is een van de grootste uitgevers van media in ons land, en is ook actief in Nederland en Denemarken. Meer dan vierhonderd IT’ers zijn er elke dag aan de slag om te werken aan de allerbeste connectivity, netwerkbeveiliging en voortdurende innovatie. Zin om verantwoordelijk te zijn voor het reilen en zeilen van nationale en internationale kranten, tijdschriften, radio, televisie én websites? Bekijk direct de vacatures bij De Persgroep!

4. Wolters Kluwer

Wolters Kluwer helpt professionals efficiënter werken met opleidingen, software en online oplossingen. IT’ers zijn daarbij natuurlijk een onmisbare schakel. Het bedrijf is actief in meer dan veertig landen en biedt dus talloze doorgroeimogelijkheden. Zoek je een baan als development & operations lead of online adviseur? Klik hier.

5. Jessa Ziekenhuis

Jessa Ziekenhuis in Hasselt is een van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. De ICT-infrastructuur van een ziekenhuis is soms letterlijk van levensbelang. Zoek je dus een verantwoordelijke functie als bijvoorbeeld systeembeheerder, functioneel analist of ICT-manager? Bekijk dan direct al hun vacatures.

6. Smals

Smals levert ICT-diensten aan zorginstellingen, overheden en de sociale sector. IT’ers met het hart op de juiste plaats kunnen er aan de slag als internal auditor, webmaster of projectleider. Misschien vind je je droombaan hier!

Toon me nu alle 350 openstaande vacature voor ICT

Lees ook:

Deze vragen stellen rekruteerders/ceo's om je in de war te brengen

In deze jobs is je toekomst verzekerd

500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Bron: vacature.com.