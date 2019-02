Deze bank werkt enkel met app: wat betekent dit voor de jobs in banksector? vacature.com finance

N26 is een jonge, mobiele bank met ambitie. De bank heeft geen filialen, alles gaat via een app. Doelpubliek: de meerderheid van de wereldbevolking. Is dit de toekomst van de bankenwereld? En wat betekent zoiets voor de beschikbare jobs in finance ? Gaan er dan niet nog veel meer jobs sneuvelen?

Spotify heeft de muziekindustrie grondig veranderd. Airbnb deed het voor de reisindustrie. “Ook de bankenwereld was toe aan verandering,” zegt Daniel Calvert, woordvoerder Benelux van N26. “De financiële sector is een van de grootste industrieën ter wereld, maar omdat ze een hoge mate van regulering kent, gaan ontwikkelingen traag. Wij vonden dat er behoefte was aan verandering, en na de financiële crisis van 2008 ontstonden daar ook meer mogelijkheden voor.” De oprichters van N26 hadden eerst het idee om ouders een app te geven met een bankkaart voor hun kinderen. Daarmee konden kinderen op een veilige manier elektronisch betalen. “Maar we merkten dat de ouders die bankkaart liever zelf gebruikten en hun uitgaven bijhielden met behulp van de app,” lacht Calvert. “Dat was de eerste versie. Een heel simpel product: een pinpas met daarachter een bankrekening, en een app waarbij de klant centraal staat.”

Jobs in finance

Volgens Calvert zijn dergelijke mobiele toepassingen dé toekomst van bankieren. En dat dankzij vernieuwende technologie, die onzichtbaar is voor de gebruiker. Dat heeft natuurlijk een enorme weerslag op de jobs in de sector. “Als ik onszelf als uitgangspunt neem: wij zijn nu eigenlijk zowel een bank als een technologiebedrijf. Als techbedrijf zijn we gericht op innovatie en op het creëren van een goede gebruikservaring. Als bank richten we ons op het aanbieden van financiële producten en het veilig omgaan met data. Die aanpak vraagt gewoon een ander soort werknemer dan vroeger. Nu moet je in de financiële wereld kritisch kunnen nadenken over complexe problemen, creatief zijn, een goed begrip hebben van technologie én een idee hebben van wat de toekomst brengt. In die zin zoek je eigenlijk veel meer naar mensen met een bepaald soort attitude, eerder dan naar mensen met een specifieke financiële achtergrond.”

Betekent dat ook dat er jobs gaan verdwijnen? Calvert: “Ik denk niet dat er zozeer banen zullen verdwijnen, maar wel dat ze veranderen. Werknemers gaan andere skillsets nodig hebben, andere taken doen. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om hun werknemers voor te bereiden op die veranderingen. Heel cruciaal: ICT moet bijvoorbeeld niet langer een aparte afdeling zijn, maar een onderdeel van álle afdelingen binnen een bank.”

De juiste attitude

Een aspect dat vaak aan bod komt in financiële opleidingen, is het toenemend belang van soft skills. Wil je in finance werken, dan is het niet meer genoeg om bij wijze van spreken van rekenen te houden. “Developers moeten code kunnen schrijven,” aldus Calvert. “Mensen van de klantenservice moeten goed zijn in taal. Ben je ook creatief, dan kun je bij content en editing of marketing terecht. Goede communicatievaardigheden zijn belangrijk, en we kijken naar leiderschap: kan iemand teams ontwikkelen, een standpunt innemen en openstaan voor kritiek? Naast dat soort concrete skills zijn ook de brede vaardigheden van een sollicitant van tel: kan hij of zij wel goed omgaan met verandering? Is hij of zij van nature georganiseerd? Kan hij goed communiceren met verschillende nationaliteiten?”

“Hoe je dat kweekt? Mijn advies is om veel verschillende ervaringen op te doen tijdens je studie, om te verkennen waar je interesses liggen. Vervolgens moet je je kennis breed kunnen toepassen. Het gaat om een bepaalde mindset. Niet iedereen heeft die van nature, maar je kan die ontwikkelen. Zelfbewustzijn, passie en de wens om bij te leren gaan heel hard meetellen in de toekomst.”

