Deze 6 bedrijven snakken naar techniekers

19 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Technische profielen prijken in 2018 bovenaan de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB. Werkgevers hebben al jaren problemen om geschikt technisch personeel te vinden en dankzij de economische boost stelt dit tekort zich nog scherper. Ook deze 6 bedrijven zoeken versterking.

De Lijn

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn vervoert jaarlijks 519 miljoen reizigers. Daarvoor zijn dagelijks zo’n 8.200 werknemers in de weer. Ook techniekers spelen een belangrijke rol en daar is de Lijn nog volop naar op zoek. Onder andere voor het onderhoud van bussen, maar ook experten in autotechniek en elektrotechniekers zijn welkom.

AB InBev

AB InBev heeft onlangs stevig geïnvesteerd in haar productiesystemen van de brouwafdeling, het kloppende hart van de brouwerij. Die inverstering betekent niet dat er geen mensen meer nodig zijn, integendeel. Om merken als Stella, Leffe en Jupiler in binnen- en buitenland op de markt te krijgen, is AB Inbev op zoek naar techniekers met een passie voor procesautomatisatie.

Danone

Het voedingsbedrijf Danone wil met voeding mensen gezond maken. De organisatie gaat er prat op om personeel doorgroeimogelijkheden te geven omdat ze ervan overtuigd is dat mensen zo duurzame prestaties leveren. Dat geldt ook voor de technische profielen waarnaar Danone op zoek is. Het gaat onder meer om een storingstechnieker en machineoperatoren.

Dumoulin

Ook de Kortrijkse veevoederfabrikant Dumoulin breidt uit. Zo zoeken ze een technische profiel met communicatieve vaardigheden voor de functie van technisch commercieel verantwoordelijke rundvee, een preventieadviseur die verantwoordelijk is voor de arbeids-, bedrijfs- en milieuveiligheid op de site en een productie- en magazijnverantwoordelijke.

Aquafin

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations en riolen. De organisatie kan nog heel wat technische profielen gebruiken voor de goede werking van de zuiveringsinfrastructuur. Het gaat dan in het bijzonder om een operator waterzuivering, een afkoppelingsdeskundige, een teammanager gespecialiseerd in onderhoud.

Atlas Copco

Atlas Copco specialiseert zich in de verhuur van tijdelijke perslucht-, stikstof-, stroom- en stroomoplossingen voor industriële klanten in België. Het bedrijf zoekt een service technieker die instaat voor het preventief onderhoud en de herstellingen van compressoren, vacuümpompen en drogers en een service supervisor rental die zich bezighoudt met de dagelijkse organisatie, efficiëntie en kwaliteit van de service in België.

