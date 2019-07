Deze 5 supermarkten zijn op zoek naar medewerkers vacature.com detailhandel

31 juli 2019

08u00

Misschien heb je in een ver verleden als student tot vervelens toe rekken gevuld in een supermarkt. "Toch niet mijn ding", denk je dan misschien. Maar geloof ons, werken in de retail omvat tegenwoordig veel meer! Supermarkten zetten vandaag volop in op welzijn, coaching en jobmobiliteit. Je wordt er als medewerker dus goed in de watten gelegd én je krijgt heel wat kansen om door te groeien. Of je nu in een winkel werkt, of op een van de ondersteunende diensten. Ontdek snel wat onderstaande retailers voor jou in petto hebben.

Teamwork bij Meat & More

Droom je ervan om terecht te komen in een goed geolied team, waar alle collega’s goed met elkaar opschieten? Dan voel je je vast thuis bij Meat & More. Iedereen die start bij het bedrijf achter onder meer Buurtslagers en maaltijdwinkels Bon’Ap, doorloopt namelijk een IEDA (Ik en de ander)-opleiding. “Die is gebaseerd op een persoonlijkheidsvragenlijst. Tijdens de training krijg je te horen welke kleur jou het best omschrijft en wat die precies vertelt over je manier van werken en communiceren”, legt Mieke Ally uit, verantwoordelijke Mens & Organisatie. “Je krijgt zo meer inzicht in jezelf én in je collega’s. Als we teams samenstellen, zorgen we bovendien dat die bestaan uit complementaire persoonlijkheden. Die aanpak zorgt ervoor dat mensen vlot kunnen samenwerken en elkaar goed begrijpen. Te meer dankzij de job op maat die we hen bieden, want na de opleiding wordt iedereen verder begeleid in zijn persoonlijke groei door een van onze 10 HR Business Partners.”

Groei door bij Colruyt

Ook Colruyt Group is trots op de vele opleidingskansen die het zijn werknemers kan bieden. Afgelopen jaar werd ruim 3,14% van de totale loonkost geïnvesteerd in vormingen. Niet alleen om vaktechnische, maar ook om persoonlijke vaardigheden te trainen. Omdat je zo veel bijleert op en naast de werkvloer, kan je bij Colruyt Group gemakkelijk doorgroeien. Zo kan je promotie maken of zelfs in een totaal nieuwe functie starten, zonder van bedrijf te veranderen. Uitdaging verzekerd.

Afwisseling troef bij Lidl

Hou je niet van repetitief werk? Solliciteer dan bij Lidl. Want welke functie je ook hebt, geen twee dagen zien er hier hetzelfde uit. “Elke winkel werkt volgens een rotatiesysteem, zodat je als bijvoorbeeld verkoopsmedewerker de ene dag aan de kassa zit, de volgende verantwoordelijk bent voor groenten en fruit, en dan weer broodjes mag afbakken”, legt Helene van der Linden uit, Sr. Employer Brand Project Manager. “Nog een troef is dat je bij Lidl kan solliciteren op winkelniveau. Een job in een winkel dicht bij huis, kan dus zeker.”

Laat je stem horen bij Aldi

Net als andere retailers zet Aldi volop in op opleidings- en doorgroeikansen, wat resulteert in een laag personeelsverloop. De gemiddelde anciënniteit is hier ruim 12 jaar. Dat is ook te danken aan de mensgerichte aanpak van het bedrijf. Als medewerker word je namelijk aangemoedigd om je stem te laten horen. Zo hield Aldi in 2015 een grote enquête, waar 6.000 personeelsleden aan meewerkten. Heel wat ideeën en initiatieven die daarin werden geopperd, zagen intussen het levenslicht. Een voorbeeld is de geboorte van magazine Vivaldi, gemaakt voor en door medewerkers om collega’s dichter bij elkaar brengen. Op basis van een ander voorstel werd Aldi Info gelanceerd. Dat is een wekelijks infobericht dat naar alle winkels gaat en medewerkers op de hoogte brengt van praktische zaken, zoals producten die extra aandacht verdienen en welk promotiemateriaal in de winkel mag komen.

Kansen voor iedereen bij Albert Heijn

Als er een supermarkt is die eruit springt op vlak van huiselijkheid en warmte, is het wel Albert Heijn. Wil jij hier graag aan de slag, dan is de kans groot dat je moet solliciteren bij Groep Peeters-Govers, de grootste franchisenemer van Albert Heijn in België. De groep is daarnaast actief als versgroothandel in aardappelen, groenten en fruit. “Voor onze vestigingen zoeken wij steeds mensen met goesting om klanten te ontvangen en te bedienen”, legt personeelsdirecteur Gerd Horsten uit. “Maar je kan alleen inzet en gedrevenheid verwachten van je personeel, als je als werkgever een correcte en warme werksfeer creëert. Daar gaan wij dus volop voor. Als sociaalgerichte ondernemer staan wij bovendien zo veel mogelijk open voor sociale tewerkstellingsformules, in samenwerking met diverse partners.” Mooie kansen voor iedereen, dus!

