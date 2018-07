Deze 5 subtiele pesterijen komen vaak voor op het werk Hermien Vanoost

In de studie van KU Leuven en vacature.com observeerden de getuigen dagelijks een van volgende pestgedragingen:

* Het werk en de inspanningen van de medewerker niet naar waarde schatten;

* Roddelen over de medewerker;

* Herhaaldelijk opmerkingen geven over vergissingen van de medewerker;

* De vragen van de medewerker of zijn pogingen om een gesprek aan te gaan met stilte of vijandigheid beantwoorden;

* Informatie achterhouden voor de medewerker waardoor de uitoefening van zijn werk bemoeilijk wordt.

Wat kan jij doen als je collega gepest wordt?

1. Luister naar je collega. Door je collega zijn verhaal te laten doen, maak je het voor hem minder zwaar om te dragen. Sociale steun helpt om de situatie beter aan te kunnen.

2. Wijs hem op het bestaan van de preventiedienst of de vertrouwenspersoon. Zij kennen de procedures en zullen helpen om een oplossing te vinden, rekening houdend met hetgeen de werknemer in kwestie zelf wil. Is die stap te groot, dan kun je hem ook naar Tele-Onthaal doorverwijzen. Daar kan hij anoniem en op ieder moment van de dag met iemand praten, zowel telefonisch als via chat.

3. Spreek de dader aan op zijn gedag. Hiervoor moet je zelf stevig in je schoenen staan, want het is uiteraard niet de bedoeling dat je daarna zelf slachtoffer wordt. Ook belangrijk: blijf zelf trouw aan de gedragsregels van de onderneming!

4. Stap zelf naar de vertrouwenspersoon of preventiedienst. Komt er geen schot in de zaak? Onderneemt het slachtoffer geen actie en gaan de pesterijen door? Schrik je ervoor terug om de dader rechtstreeks aan te spreken? Weet dan dat je ook zelf bij de vertrouwenspersoon terecht kunt. Ook daarmee kun je het verschil maken.

