Deze 5 jobs zijn dringend aan opwaardering toe



Katelin Raw

28 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ze beoefenen misschien niet de meest prestigieuze of bestbetaalde jobs, maar houden wel mee de pilaren van onze moderne maatschappij recht. En daar mogen deze harde werkers in het bijzonder meer waardering voor krijgen.

1. Landbouwers

We staan er niet genoeg bij stil: voordat ons eten op ons bord belandt, heeft het al een hele reis achter de rug. Hoewel het vooral de grote bedrijven zijn die tegenwoordig de plak zwaaien in de voedingssector, is de fundamentele rol van landbouwers in dat proces niet te ontkennen. Meer nog: het kopen van bioproducten bij de lokale boer is in opmars.

2. Vakmannen in de bouwsector

Geen bouwvakkers? Geen infrastructuur. Scholen en ziekenhuizen, voetbalstadia en pretparken, architecturale pareltjes… Ze vallen niet uit de lucht, maar zijn het product van het harde labeur van de vrouwen en mannen in de bouwsector.

3. Vuilnisophalers

We zetten ons afval ’s avonds buiten, ’s morgens is het miraculeus verdwenen. De wereld van vandaag zou bedolven worden onder vuilnis, om nog maar te zwijgen van de dodelijke ziektes, zonder vuilnisophalers.

4. Leerkrachten

Kinderen zijn de toekomst, toch? Hun onderwijs is dan ook een terechte prioriteit in elke moderne maatschappij. Het belang van kwaliteitsvolle leerkrachten – en hun motivatie om les te geven – voor de ontwikkeling van onze leerlingen tot de kritische volwassenen van morgen is cruciaal. Voor u begint te mopperen over "hoeveel verlof die wel niet krijgen" (wat heus meevalt in de praktijk): het leerkrachtenkorps is alleen al door deze grote verantwoordelijkheid toe aan meer waardering.

5. Verzorgers

Dankzij technologische vernieuwingen leven we alsmaar langer. En dat betekent dat er ook steeds meer mensen aan de slag zijn om ervoor te zorgen dat we ons levenspad min of meer gezond kunnen blijven bewandelen: dokters, verpleegkundigen, psychologen, kind- en ouderverzorgers, noem maar op.

