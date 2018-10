De voor- en nadelen van in het buitenland werken als ingenieur vacature.com ingenieurs

12 oktober 2018

08u00

Ben je een ingenieur die de wereld wilt zien, dan is er goed nieuws: je bent gegeerd. Dat geldt ook voor buitenlandse ingenieurs die hier aan de slag willen. Hoe raak je als ingenieur aan een buitenlandse job? En wat zijn de troeven en minpunten? Vacature.com zocht het uit.

De vraag naar ingenieurs is erg groot, dat is voldoende bekend. Ook Jan De Nul Group is voortdurend op zoek, vertelt HR business partner Morgane Leten. “We vinden onvoldoende Belgische ingenieurs, daarom zoeken we het verder. Zo werven we actief Portugese ingenieurs sinds de crisis in hun land. Intussen hebben we er een naam opgebouwd, al keren er verschillende terug nu Portugal er economisch weer wat bovenop is.” Het aantrekken van buitenlandse ingenieurs voor de Belgische markt is dan ook vooral een oplossing op korte termijn, stelt Nancy Vercammen, directeur van ingenieursvereniging ie-net. “De oorzaak van het tekort is dat te weinig jongeren kiezen voor ingenieursstudies. We moeten jongeren sensibiliseren om te kiezen voor een toekomst als ingenieur.”

Geen riante voorwaarden meer

“Het gebrek aan de juiste mensen voor een job als ingenieur is geen exclusief Belgisch probleem”, stelt Els De Cremer vast. Zij is oprichter en managing director van Borderless, een internationaal opererend executive search-bureau gespecialiseerd in chemie, voedingsindustrie en life sciences. “Dat zet geschikte kandidaten voor een job in het buitenland in een sterkere onderhandelingspositie. Maar de tijd van de riante voorwaarden voor expats is definitief voorbij. De pakketten worden magerder. Vroeger kreeg je nog allerlei toelagen voor onderwijs en huisvesting, maar ook bepaalde belastingvoordelen. Dat is nu veel minder. Een expat kost een bedrijf dan ook gemakkelijk twee- tot driemaal meer dan een lokale medewerker.”

Wil dat zeggen dat de lonen van ingenieurs in het buitenland intussen slecht zijn? Lang niet. “Chemie en life sciences zijn sectoren die zeer goed betalen. Komt daarbij dat verhuizen naar het buitenland een ingrijpende beslissing is. De profielen die wij aantrekken – ingenieurs met de nodige ervaring en managementvaardigheden – zullen dan ook vaak over hun loon onderhandelen als ze naar het buitenland trekken.” De rek op die onderhandelingen is wel degelijk beperkt. “Veel bedrijven zien een job in het buitenland als deel van een groeitraject van een ingenieur, een soort internationaal management traineeship”, zegt Jeroen Peeters, senior consultant recruitment & selection bij Hudson. “Ze beschouwen het als een boost voor carrières waar ze uiteraard goed voor betalen, zonder daarom buitensporig te gaan.”

In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, moeten beginnende ingenieurs vaak zelfs niet denken aan onderhandelen over hun loon voor een buitenlandse job. Morgane Leten van Jan De Nul Group: “Wij werven veel Belgische ingenieurs aan die we naar het buitenland sturen. Vaak zijn dat schoolverlaters. Onderhandelen over hun loon doen we eigenlijk niet. Onze verloning is marktconform en wordt bepaald volgens barema’s die afhankelijk zijn van ervaring en diploma. Heeft iemand wel meer ervaring of een heel specifiek en interessant profiel, dan is er natuurlijk wel meer ruimte voor onderhandelingen.” In Zwitserland, waar hij woont, doet de Belgische ingenieur Jan Zeinstra een gelijkaardige vaststelling. “Omwille van de lage belastingen zitten hier veel internationale bedrijven. De buitenlandse topmanagers kunnen natuurlijk rekenen op mooie pakketten. Maar voor ingenieurs in het middenkader is de boodschap meestal simpel: ‘Take it or leave it.’”

De balans werk-privé

Het financiële is één aspect, maar uiteraard spelen nog andere overwegingen mee voor een ingenieur de sprong naar het buitenland waagt, zegt Nancy Vercammen. “Voor een job in het buitenland kijken ingenieurs naar de implicaties op hun leven en dat van hun familie. De werk-privébalans moet goed zitten. Jonge ingenieurs zijn daar veel meer mee bezig dan de oudere generaties.” Els De Cremer beaamt dat: “Het moet zowel qua jobinhoud en carrièrekansen als wat betreft de levensomstandigheden goed zitten voor een ingenieur naar het buitenland verhuist. En dan heb ik het nog niet gehad over de reputatie van het bedrijf of de bedrijfscultuur.”

Met een ingenieur die naar het buitenland trekt, verhuist vaak een hele familie mee. “Bedrijven moeten inspelen op het feit dat veel koppels tweeverdieners zijn”, zegt Barbara Stupp, een internationale rekruteerder die opereert vanuit Zwitserland. “Zo bundelen sommige bedrijven hun krachten om kansen te zoeken voor partners van buitenlandse werknemers.” Els De Cremer ziet tussenvormen waarbij een internationale job wordt gecombineerd met een thuis in België. “Het internationaal pendelen zit in de lift. Bepaalde profielen reizen veel doorheen de week, maar zijn in het weekend thuis.” Morgane Leten merkt dat jonge ingenieurs minder flexibel zijn dan in een recent verleden. “Het is een buikgevoel, maar ik heb de indruk dat er meer zijn die kiezen voor de gekende omgeving in België. We vinden nog steeds voldoende goede kandidaten voor een buitenlandse job, maar het wordt moeilijk.”

Stel: je bent een ingenieur en je staat wel open voor een buitenlandse uitdaging. Hoe ga je dan aan de slag? Samen met ingenieursvereniging ie-net bevroeg vacature.com eenentwintig Belgische ingenieurs die in het buitenland wonen en werken. Lees de rest van het artikel gratis, hier op vacature.com.

