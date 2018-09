De vier grootste uitdagingen in de zorgsector volgens topvrouw Zorgnet Katelin Raw

03 september 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Onze levensverwachting stijgt, de behoefte aan zorg en zorgpersoneel groeit mee. Maar het personeelsbestand in de zorgsector slinkt. Verzorgers op leeftijd gaan op pensioen terwijl minder jongeren opteren voor een opleiding verpleegkunde. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, schijnt haar licht op de belangrijkste uitdagingen voor de zorgsector.

Uitdaging 1: nood aan differentiatie in functies

“We moeten flexibiliseren in de soorten functies willen we de werkdruk op verpleegkundigen opvangen”, begint Margot Cloet over de – volgens haar – grootste uitdaging van de zorgsector. “Mensen worden alsmaar ouder, maar krijgen zo ook te kampen met verschillende soorten ziektes. Differentiatie van de profielen op de werkvloer is een sleutelstrategie om de zorg te verbeteren. Nu vangen in de eerste plaats verpleegkundigen alles op, maar er is een grote nood aan complementaire handen aan het ziekbed. Psychologen, pedagogen, ergotherapeuten en andere niet-verpleegkundige profielen kunnen mee bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg.”

Uitdaging 2: de aanhoudende discussie over HBO5 Verpleegkunde

Naast een bachelor- of masterstudie kan je in Vlaanderen ook met een graduaat de arbeidsmarkt als verpleegkundige betreden. “Al is niet iedereen het daarmee eens”, legt Cloet uit. “De EU legt allerlei voorwaarden op voor verpleegopleidingen. Voor HBO5 Verpleegkunde bestaan twijfels of de opleiding die haalt. Kloppen de studenten genoeg praktijkuren? Krijgen ze de juiste opleiding? Behalen ze het nodige niveau? Daarover bestaan meningsverschillen tussen het Vlaamse en federale niveau, maar ondertussen heeft de zorgsector die gemotiveerde mensen wel gewoon nódig. Het gebrek aan eensgezindheid is nefast voor de instroom van jongeren die voor het beroep kiezen. En met voldoende ondersteuning en groeikansen zien we niet in waarom ze geen deel kunnen uitmaken van het verpleegkorps.”

Uitdaging 3: loopbanen met afwisseling

Het HBO5-debat bewijst nog maar eens dat er te diplomagericht gedacht wordt over de sector. “Het systeem van erkenning van ‘eerder en elders verworven competenties’ waar de Vlaamse Overheid aan werkt, gaat ook in de zorgsector een plek krijgen”, zegt Cloet. Ondertussen kreeg de sector extra budget, maar dat moet streng bewaakt en correct uitgegeven worden aan personeel. “De zorgsector draait nu eenmaal 24/7, wat niet evident is voor de werknemers. We hebben meer mensen nodig om elkaar af te lossen.” Ook de vlakke loopbaan van velen in de sector is weinig aantrekkelijk. “We willen mensen meer prikkelen door hen groeimogelijkheden te bieden in de vorm van interne en externe mobiliteit en bijscholingen. Zo blijven ze uitgedaagd in een sector die veel van hen vraagt.”

Uitdaging 4: de negatieve beeldvorming counteren

Ook dit verhaal lijkt het beeld te bevestigen dat mensen in de zorgsector hard moeten werken door een personeelstekort. “En die klemtoon ondergraaft de mooie kanten van een job in de sector”, vindt Cloet. “Volgend jaar hebben we ruimte om campagnes op te zetten die mensen terug warm maken voor een opleiding en job in de zorg. We willen daarbij proactief bevolkingsgroepen benaderen die nog te weinig hun weg vinden naar de sector, zoals mannen. En ons stokpaardje is duidelijk: wie kiest voor een job in de zorg, kiest voor jobzekerheid. We hebben jullie gewoon nodig!”

