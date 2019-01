Gesponsorde inhoud De plezantste werkplek van het land Bellewaerde

29 januari 2019

12u00

Bron: vacature.com

Nog even en het nieuwe pretparkseizoen schiet uit de startblokken. Andy kijkt er alvast naar uit, want hij mag zich straks weer gaan uitleven als attractiebediener in Bellewaerde. Maar eerst nog even vertellen waarom dat zo’n fantastische werkplek is. O ja, solliciteren kan tijdens de jobdagen op 26 en 28 februari.

6 april heeft hij al met een dikke stift aangekruist in zijn agenda. De start van de paasvakantie betekent voor Andy (41) immers ook de start van een nieuw seizoen als attractiebediener in Bellewaerde. Zijn derde op rij al. En ja, hij heeft er keiveel zin. “Al die stralende gezichten, die mis ik toch wel in de winter”, lacht Andy. “Voor mij is dit de leukste werkplek van het land. Je werkt in de buitenlucht, kunt plezier maken met de bezoekers en je collega’s en iedereen rondom je is gelukkig. Wat kan je nog meer willen?”

Elke dag een ander avontuur

Als attractiebediener staat Andy elke dag op een andere plek in het park. Zijn favoriete attracties zijn die van het snelle type, Dawson Duel bijvoorbeeld. “Afdalen zal ik zelf niet zo gauw doen – te hoog en te vlug –, maar ik vind het wel geweldig om anderen het ritje van hun leven te bezorgen. Ik heb doorgaans snel door welk vlees ik in de kuip heb. Durvers? Angsthazen? Met een kwinkslag probeer ik een lach op hun gezicht te toveren. Ik denk dat dat het belangrijkste is in deze job: je kunnen inleven in de bezoekers. En soms betekent dat ook eens op je strepen staan. Als kinderen te klein zijn voor een attractie bijvoorbeeld, moet je dat durven zeggen.”

In het hoogseizoen werken er alles samen meer dan 300 mensen in het park. Daar zitten heel wat attractiebedieners tussen, maar ook verkopers voor de winkeltjes, keukenhulpen en onthaalmedewerkers. Straks, wanneer het nieuwe indoorwaterpark de deuren opent, komen daar nog redders bij.

Familiegevoel

“Ook al gaat het om tijdelijk werk, ik zie elk jaar heel wat dezelfde gezichten terug”, vertelt Andy. “Sommige studenten komen hier jaar na jaar hun vakantiejob doen, andere collega’s combineren hun job in Bellewaerde met een andere tijdelijke opdracht in de winter. Ikzelf zou het niet meer kunnen missen. Hiervoor heb ik lange tijd als bakkersgast gewerkt, een heel andere stiel. En stukken zwaarder. Eigenlijk voelt dit voor mij niet als werken aan. Wellicht ook omdat er hier altijd wel een familiegevoel hangt. Bellewaerde is een beetje mijn tweede thuis geworden.”

Haal jij binnenkort de leeuw in jezelf naar boven? Kom kennismaken met de jobs van Bellewaerde tijdens de jobdagen op 26 en 28 februari. Schrijf je in op www.bellewaerdig.be