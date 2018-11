Werkplekleren Gesponsorde inhoud De perfecte springplank richting je droomjob? Voor Halil was dat een ‘Individuele Beroepsopleiding’ Aangeboden door VDAB

06 november 2018

12u00 0 vacature.com Zin in een nieuwe carrière? Een individuele beroepsopleiding (IBO) is daarvoor de perfecte springplank, ook als je nog geen relevante werkervaring hebt. Halil begon met zo’n IBO-contract bij Van der Valk Hotel Beveren toen bij nog maar anderhalf jaar in België woonde en amper Nederlands sprak. Intussen heeft hij zijn professionele draai helemaal gevonden.

“Ik groeide op in Spanje, waar ik mijn middelbare school heb afgemaakt”, vertelt Halil. “Op mijn twintigste ben ik naar België verhuisd om hier te werken. Maar probeer maar eens een vaste job te vinden als je niet goed Nederlands spreekt. Werkgevers kiezen altijd voor iemand die de taal wel kan, dat is logisch.”

Goede klik

Na heel wat afwijzingen zag Halil op de jobsite van VDAB dat Van der Valk Hotel Beveren op zoek was naar een afwasser. “Ik was erg geïnteresseerd, want ik wou heel graag in een keuken aan de slag. Tijdens mijn sollicitatie had ik meteen een goede klik met de manager. Maar omdat mijn Nederlands nog niet goed genoeg was en omdat ik nog geen ervaring had, kon ik niet direct een vast contract krijgen. Dus ik kreeg via VDAB een IBO-contract van enkele maanden. Zo kon ik de job eerst leren en daarna vast in dienst komen.”

Nederlandse taalcoaching

“VDAB bood me ook Nederlandse les aan op het werk, een keer per week. Ik was heel blij toen ik dat hoorde, want het is belangrijk dat je alles begrijpt. Zeker op je job”, vervolgt Halil. Tijdens zo’n taalcoaching van VDAB komt een expert langs op de werkvloer om samen met de anderstalige werknemer toepasselijke woordenschat en alledaagse dialogen in te oefenen. “Ik leerde dus de taal én ik leerde met de afwasmachines te werken. Alles was nieuw voor mij, maar ik deed het erg graag. Mijn supervisor zag dat en hij gaf me nog tijdens mijn opleiding de kans om van de afwas door te groeien naar de zaal. Het is mijn droom om te blijven bijleren en uiteindelijk als chef-kok in de keuken te staan.”

Ondersteuning

“Sinds mei heb ik een vast contract bij Van der Valk. Ik ben heel blij met mijn werk hier. Mijn collega’s zijn fantastisch, mijn supervisor en manager begeleiden me heel goed en helpen me altijd bij vragen of problemen. Ik heb ook een goede relatie met mijn contactpersoon bij VDAB. Starten met deze IBO was een geweldige beslissing.”

Checklist: is een IBO iets voor jou?

- Ben je als werkzoekende ingeschreven bij de VDAB?

- Wil je een vak aanleren?

- Krijg je graag ondersteuning op maat?

- Ben je niet gestopt met je vorige job om een IBO te starten?

- Heb je nog niet gewerkt bij de firma waar je een IBO wil doen?

- Wil je beloond worden met een vast contract?

Antwoordde je op alles ‘ja’?

Surf dan naar www.vdab.be/ibo voor meer info en vacatures.

