De perfecte cv? Rekruteerders geven gouden tips Matthias Van Milders

11 april 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Jouw cv is de eerste indruk die je maakt op een rekruteerder of potentiële werkgever. Je kan dus maar beter zorgen dat die eerste indruk een schot in de roos is. Twee topspecialisten geven je 4 tips voor een perfecte cv.

Liz Wessel werkte ooit voor Google en is nu CEO van WayUp, een bedrijf dat jonge talenten op weg zet aan het begin van hun carrière. Victoria McLean gaat door het leven als ‘The CV Queen’ en is CEO van CityCV, een bedrijf dat cv’s schrijft en coaching voor jobinterviews aanbiedt. Zij zijn dus prima geplaatst om uit te leggen hoe je de perfecte cv opstelt.

1. Lees alles echt grondig na

Een spelfout of een fout in je contactgegevens: je leest er zelf snel over, maar jouw lezer doet dat niet. Die ziet zoiets meteen. Het lijkt te voor de hand liggend om het hier te vermelden, maar toch: controleer je cv grondig op dat soort fouten. Ben je zelf geen taalwonder? Laat je cv dan nalezen door vrienden en familie. Vermijd dat je om de verkeerde reden opvalt, waarschuwt Liz Wessel. Victoria McLean geeft haar gelijk en waarschuwt dat 97 procent van de rekruteerders een cv al verticaal klasseert vanaf twee typefouten.

Wees zo specifiek mogelijk

Om sterker voor de dag te komen dan je concurrenten, moet je zo specifiek mogelijk je successen duiden. Schrijven dat je als serveerster klanten begroette en bediende en tafels afruimde, daarmee val je niet op in de massa. "Neen," zegt Liz Wessel, "je moet je niet focussen op je dagelijkse taken, wel op je prestaties. Vermeld dus dat je als serveerster veel meer fooien ophaalde dan je collega’s, omdat je snapt wat klantvriendelijkheid inhoudt. Of dat je de tafels 21 procent sneller bediende dan je collega’s. Op die manier schets je een beeld van een buitengewone serveerster. Probeer echt je prestaties te laten zien, want uiteindelijk zegt dit meer. Je kunt die acties laten zien via statistieken en andere resultaten.”

Laat de feiten spreken

Wanneer het over de zogenaamde soft skills gaat, dan komen holle woorden en uitspraken al snel piepen. Je hebt uitstekende communicatievaardigheden? Je bent een échte teamspeler? Dat zal best, maar als je dat niet staaft met concrete anekdotes en voorbeelden klinkt dat ook allemaal snel leeg en opschepperig, vindt Victoria McLean. Bewijs je successen, pas dan kom je overtuigend uit de hoek.

Speel in op de vacature

Ook weer zo’n open deur, maar toch wordt er maar al te vaak tegen gezondigd: lees de vacature grondig en speel er in je cv op in. Een standaarddocument dat je naar elke rekruteerder of potentiële werkgever stuurt, is meestal niet aan te raden. Zorg er voor dat alle gevraagde eigenschappen en criteria voor een bepaalde job in je cv aan bod komen, raadt Victoria McLean aan.

