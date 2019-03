Gesponsorde inhoud De gids en het talent: hoe zij hun job als technieker ervaren Elia Group

“Er wachten ons grote uitdagingen!”

De een heeft 20 jaar op de teller, de ander is pas gestart als technieker hoogspanning. Wat onderchef Gino en technieker Robin, collega’s bij netbeheerder Elia, gemeen hebben? Hun zin in uitdagingen, passie voor de energiesector en onstilbare goesting om bij te leren. “Ja, er is veel veranderd in twee decennia: de manier van werken, maar ook de energiesector zelf. Wat zeker niet veranderd is: ik ga nog elke dag met evenveel plezier werken!”, zegt Gino. “Absoluut. Ons energiesysteem is belangrijk voor elke burger, dat is een mooie motivatie voor elke dag”, aldus Robin.

Je zou verwachten dat Gino even zou moeten nadenken wanneer we hem vragen waarom hij 20 jaar geleden voor een job bij de Belgische netbeheerder ging. “Nee hoor, ik herinner het me als was het gisteren”, lacht de man. “Ik heb bewust voor Elia gekozen omdat het een bedrijf is dat nooit stilstaat, waarin je kan blijven groeien in je functie én goed begeleid wordt. Ik ben gestart als monteur in 1999 en heb in 2004 al de kans gekregen om onderchef te worden, dat zegt genoeg over de mogelijkheden. Die waarden zitten ingebakken in de bedrijfscultuur.”

Bij Robin ligt de sollicitatie verser in het geheugen. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in hoogspanning. Daarnaast trok ook het feit dat Elia een stabiel en uniek bedrijf is, me aan. Wat we hier bij Elia doen is bijzonder: elektriciteit onder hoogspanning van de producenten naar de distributienetten brengen, zodat die uiteindelijk tot bij de verbruiker geraakt. Maar Elia zorgt er ook voor dat de vraag en aanbod van elektriciteit steeds op elkaar afgestemd zijn. Zo is er altijd voldoende energie en nooit teveel. Daar actief aan meewerken, vind ik fantastisch. Het verbruik en productie van elektriciteit verandert ook in sneltempo, wij passen de infrastructuur aan om dat grotere verbruik te kunnen opvangen.”

Gino knikt goedkeurend. “Weten dat de mensen elektriciteit hebben wanneer ze de stekker in het stopcontact steken, dat is voor mij de ultieme beloning voor mijn werk. En ja, het is een wereld die heel snel aan het veranderen is: windmolens, zonnepanelen, elektrische wagens, interconnecties, noem maar op. De grootste verandering moet trouwens nog komen: Europa wil in 2050 C02-neutraal zijn, elektriciteit zal daarin een belangrijke rol spelen. Die doelstelling zal uiteraard uitdagingen voor alle medewerkers van Elia met zich meebrengen.”

Goed begeleid

Hoe Robin zijn eerste maanden heeft beleefd? “Bijzonder positief. Ik heb meteen interessante opleidingen kunnen volgen, heb een peter toegewezen gekregen om vragen aan te stellen en heb kunnen meelopen met ervaren techniekers. Er is zoveel variatie, er zijn zoveel verschillende posten en installaties dat tips & tricks echt welkom zijn. We zijn ook altijd met twee op pad, onder andere voor de veiligheid. Je wordt bij Elia niet aan je lot overgelaten en dat is fijn.”

Onderchef Gino weet als geen ander dat begeleiding een prioriteit is bij Elia. “We proberen altijd naar de kwaliteiten en de wensen van onze mensen te kijken: waar wil hij of zij naartoe en waar willen wij met hem/haar naartoe? Zo schrijven we een traject uit voor elke medewerker. Als je iemand kan inschakelen in iets wat hij graag doet, dan doet hij dat ook goed. Robin wou bij hoogspanning werken. Dat is wat hij doet én wat hij ook heel goed doet.”

“Bedankt, Gino. Ik apprecieer het ook dat onze chefs aanspreekbaar zijn. We kunnen bij hen met vragen terecht en ze hebben aandacht voor onze ambitie. Is de uitdaging wat weg, dan is er altijd wel een oplossing. Intern switchten naar het team Kabels en Lijnen bijvoorbeeld. Maar ook internationaal zijn er boeiende projecten. Ik denk maar aan MOG, ALEGrO, BRABO … keuze genoeg!”

