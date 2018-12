De gezondste werk-privébalans vind je bij deze jobs Anneleen De Leyn

31 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De ene job is nu eenmaal liever voor je privéleven dan de andere. Onze werk-privébalans is nochtans heel belangrijk voor onze werkprestaties en ons persoonlijk geluk. Wie flexibiliteit én een mooi salaris én een gezinsvriendelijke job in één pakketje wil, kiest volgens de Amerikaanse jobsite Glassdoor best voor een van de volgende jobs.

Manager

Je hebt vele soorten managers, maar in elke managersfunctie draag je veel verantwoordelijkheid en daar word je naar verloond. Meestal ben je ook je eigen baas en bepaal je zelf je werkuren. Zo heb je project managers die een heel project en bijhorende team leiden, bijvoorbeeld in de bouw, de industrie, IT, logistiek en transport, hr. Account managers zijn verantwoordelijk voor het versterken en uitbreiden van een kwalitatief klantenbestand. Vaak mogen zij van thuis uit werken of krijgen ze een grote vrijheid om zelf hun werk te regelen.

IT’er

IT’ers hebben het voordeel dat ze in principe overal kunnen werken, als er maar een laptop en een internetverbinding is. Binnen de ICT-sector heb je een waaier aan mogelijkheden.

Datawetenschapper zou zelfs op nummer 1 staan in de ranking van beroepen met een goede werk-privébalans. In deze job analyseer je grote hoeveelheden data om inzichten te ontdekken die relevant zijn voor de organisatie. Het zou de ingenieur van de toekomst en van wetenschappelijk onderzoek worden. Ook in deze functie mag je flexibele werkuren en een mooi loon verwachten.

Lees ook: In deze vijf jobs verdien je waarschijnlijk meer dan je baas

Reisleider

Reisleider krijgt brons op het vlak van een gezonde werk-privébalans. Opmerkelijk maar ook begrijpelijk, want op reis voelen we ons toch altijd het meest in topvorm? Het voelt niet echt aan als werken en je wordt er ook nog eens voor betaald. Je werkt dan wel in het buitenland maar eens je thuis bent, is je werk gedaan (behalve die volgende reis voorbereiden dan).

Parttime werken of freelancen

Wie kiest om parttime te werken heeft in één klap een betere werk-privébalans. Je ervaart minder werkdruk en meestal kan je je werkuren beter afstemmen op je gezin. Parttime werken kan in de meeste sectoren, net zoals freelancen. Het voordeel is dat je zelf bepaalt hoeveel en welke opdrachten je aanneemt. Nadeel is de eeuwige werkonzekerheid die om de hoek loert. Toch houden velen van deze immer uitdagende manier van werken waarbij je je werk-privébalans prima zelf kan regelen.

Bron: vacature.com, Glassdoor.