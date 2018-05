De ergste sollicitatieverhalen: "De rekruteerder zat doodleuk een baard, snor en bril op mijn cv-foto te tekenen" Julie Putseys

In februari/maart 2018 lanceerde vacature.com een enquête om na te gaan hoe het gesteld is met de sollicitatie-etiquette (beleefdheid, professionaliteit en eerlijkheid) bij werkgevers. Uit de vele getuigenissen die binnenstroomden, konden we wel afleiden dat een zekere 'lompheid' in het rekruteringsproces allesbehalve een mythe is. Een bloemlezing uit jullie allerergste (of grappigste) sollicitatie-anekdotes.

Kinderwens? Nee, dank u

"Tijdens een sollicitatiegesprek werd de rekruteerder wel erg flirterig. Ik probeerde zo droog mogelijk te reageren, maar hij bleef zeer persoonlijke vragen stellen en hints geven. Na het gesprek vroeg hij of ik iets wilde gaan drinken op café, ook al had ik tijdens het gesprek gezegd dat ik een vriend had. Moeilijk, als de job je interesseert, maar je voor de rest van je leven niet meer in contact wil komen met die enge kerel van hr..."

"Bij mijn laatste sollicitatie werden er m.i. veel te persoonlijke vragen gesteld. 'Heb je een relatie? Is dat een stabiele relatie? Wonen jullie samen? Heb je een kinderwens in de nabije toekomst? Hoe is je gezondheid?' Als ik me niet vergis mag er naar dergelijke zaken helemaal niet gevraagd worden, dus voortaan zeg ik vriendelijk dat dit niet terzake doet."

"De - mannelijke - rekruteerder bleef maar doorvragen naar een eventuele kinderwens. Toen ik half lachend vroeg waarom hij dat zo belangrijk vond, zei hij letterlijk: 'We zitten echt niet te wachten op een vrouw die de komende maanden zwanger wil worden.'"

Grote bek

"Ik ben afkomstig uit Nederland, maar woon al heel lang in België. Een hr-manager vond het tijdens een gesprek nodig om daar wel heel neerbuigend over te doen. 'Je denkt toch niet dat ik een Hollander zou aannemen? Die hebben een veel te grote bek!' Ik ben opgestaan, heb de man een hand gegeven en gezegd dat ik hem en zijn bedrijf bij het anti-discriminatiepunt zou melden. Wat ik trouwens ook deed."

"Ik werk als schilder en voer vaak renovatiewerken uit. Op een bepaald moment solliciteerde ik voor een job waarbij ik onder andere schilderijen in kerken zou renoveren. De man die me interviewde vroeg me of ik als moslim wel in de kerk mocht komen. En of ik als vrouw wel met mannen mocht samenwerken. Ik ben een doorsnee Belgische vrouw met allochtone roots."

Afwijzing via SMS

"Aan de manier waarop je als sollicitant afgewezen wordt, kan ik me wel ergeren. Je doet drie gesprekken en dan word je afgewezen met een standaardmail, zonder verdere feedback? De ergste afwijzing was toch wel die keer dat de rekruteerder me gewoon een sms stuurde."

"Welgeteld acht minuten nadat ik het kantoor verliet - ik was zelfs amper het gebouw uit - zat er een mail in mijn inbox dat ik niet weerhouden was voor de volgende ronde. Ik was stomverbaasd en zwaar gefrustreerd. Daarna prees ik mezelf gelukkig, want wie wil er nu in zo'n omgeving werken?"

Uw interviewer is een robot

"Voor een marketingbedrijf moest ik als opdracht een wervende brief schrijven. Tijdens het gesprek werd die genadeloos afgekraakt. Ik had de klant immers met 'u' geadresseerd in plaats van met 'je'. Ik mocht beschikken. Een paar maanden later ontdekte ik toevallig dat het bedrijf mijn brief effectief gebruikte voor hun klantencommunicatie. Uiteraard in de 'je-vorm'."

"Het vreemdste gesprek dat ik ooit moest doen, was een mondelinge sollicitatie via webcam. Vooral omdat mijn gesprekspartner bleek geen persoon te zijn, maar een computer. Ik zat dus tegen een robot te praten terwijl ik gefilmd werd. Ik voelde me toch een beetje ontmenselijkt."

"Het bedrijf wou meerdere functies invullen en liet de kandidaten daarom allerhande testjes afnemen om te controleren wie over welke capaciteiten beschikte. Ik kreeg uiteindelijk de positie als boekhouder aangeboden. Bizar en een beetje grappig, want de boekhoudkundige test had ik blanco ingediend."

Tekeningen op cv-foto

"Mijn raarste sollicitatiegesprek was met twee zaakvoerders. De ene stelde mij standaardvragen, terwijl de andere heel stil bleef. In het midden van het gesprek merkte ik plots op dat 'de stille' op mijn cv-foto doodleuk een baard, snor en bril zat te tekenen. Ik was zo verbijsterd dat ik helemaal dichtklapte."

"Toen ik tijdens een gesprek vertelde dat ik alleenstaande ben, begon de rekruteerder te gniffelen. Hij zei dat er in het bedrijf veel single mannen waren en dat ik, als ik de job binnenhaalde, bij hen zeker een man aan de haak ging kunnen slaan. Zo bekrompen en vernederend."

"Een van de werkgevers bij wie ik solliciteerde vond me te oud om nog van job te veranderen. Ik was toen 41 jaar."

