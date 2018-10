De energie- en milieusector boomt! Groei zelf mee in deze groene jobs Katelin Raw

18 oktober 2018

08u00

Tegen een achtergrond van klimaatverandering en milieuproblematiek hechten individuen én bedrijven steeds meer belang aan hoe we onze energiebronnen (her)gebruiken. De industrie boomt en creëert zo werkgelegenheid voor verschillende profielen, ook als je nog geen werkervaring hebt.

Ingenieurs

Allereest: de masterminds. Energie-ingenieurs ontwikkelen en onderhouden technologieën die gebruikt worden om systemen zo efficiënt mogelijk te maken, om de evoluerende milieuwetgeving na te leven of om alternatieven te exploreren. Geen twee ingenieurs zijn dezelfde, wél hebben ze werkzekerheid gemeen. Met een ingenieursdiploma op zak vind je zelfs zonder ervaring werk en voor je het weet ben je projectleider.

Technici en onderhoudsdeskundigen

Ten tweede: de handige harry’s. Technici monteren en onderhouden de systemen uitgewerkt door ingenieurs, en sturen ze bij waar nodig. Een eitje voor jou, je technische opleiding heeft je daar prima voor klaargestoomd. Je bent het eerste aanspreekpunt als het gaat over eventuele problemen, dus je moet oplettend te werk gaan. Soms overlapt je shift met een onderhoudsdeskundige, die die problemen moeten voorkomen.

Commerciële medewerkers

We hebben allemaal energie nodig, maar kunnen ook kiezen uit een uitgebreid aanbod. Waarom moeten we voor jouw energie kiezen, en niet voor een goedkopere concurrent? Elk goed draaiend bedrijf rekent op verkooptalent om hun product aan de man te brengen. In deze functie zijn een klantvriendelijke houding en ontwikkelde talenknobbel geen overbodige luxes. Je bent tenslotte het visitekaartje van het bedrijf.

Financiële ondersteuners

Wie verkoopt, moet er ook op toezien dat het geld correct binnenkomt. Accountants volgen betalingen van energiefacturen op en kijken de cijfers na. Credit controllers springen in wanneer er sprake is van wanbetaling of schuldbemiddeling. Het spreekt voor zich dat je als cijferwonder goed kan werken met programma’s zoals Excel en MS Office. En wie enkel zijn computer nodig heeft om goede prestaties neer te zetten, kan gerust van thuis werken. Ook in de energie- en milieusector is werkbaar werk mogelijk.

