De 7 meest gezochte vacatures in techniek en productie

16 april 2019

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com In de productiesector heb je een waaier aan jobmogelijkheden. Er zijn zowel uitvoerende jobs voor techniekers en operatoren, als meer leidinggevende functies om alles in goede banen te leiden. Dit zijn de productiejobs met de meeste kliks op jobsite vacature.com.

1. Technieker

Een bedrijf kan niet zonder techniekers, wil alles - soms ook letterlijk - gesmeerd verlopen. Veel technisch geschoolden azen op een job als technieker of mecanicien voor het onderhouden en herstellen van bussen en trams. Kennis van montage- en aandrijftechnieken zijn een extra troef. Net zoals een mondje kunnen meepraten over hydraulica en pneumatica.

Veel technici tonen ook interesse voor waterzuivering. Stalen nemen, metingen controleren en parameters bijsturen, behoren dan tot je takenpakket. Ook ‘data cabling’ is populair: het leggen van netwerk- of glasvezelkabels. Tot slot blijken veel technici polyvalent aangelegd want ook dit soort vacatures wordt veel bekeken.

2. Operator

Een procesoperator is de mens achter de machine. Hij/zij controleert de stappen in het productieproces en grijpt in waar nodig. De hele ploeg operatoren staat in voor een afgewerkt eindproduct. Je kan in heel uiteenlopende productieomgevingen terechtkomen: van de chipsfabriek tot de auto-assemblage.

Als kwaliteitsoperator hou je je voornamelijk bezig met - de naam zegt het zelf - kwaliteitscontroles en het ondersteunen van het kwaliteitssysteem. Je voert bijvoorbeeld controles uit op het vlak van hygiëne, reiniging, desinfectie en personeel.

3. Team- en projectleider

Als teamleider in de productie neem je de leiding over een team operatoren. Samen met je team en andere afdelingen, zorg je ervoor dat de productie optimaal verloopt. Er komen heel wat zaken bij kijken die jij moet opvolgen: kwaliteit, planning, veiligheid en informatie overdragen binnen de verschillende ploegen. Belangrijk is dat je je medewerkers voldoende begeleidt en motiveert, zodat de sfeer en mind goed zitten.

4. Ingenieur: process engineer en field service engineer

Een process engineer of procesingenieur houdt zich bezig met het ontwerpen, analyseren, in kaart brengen en verbeteren van processen en installaties binnen de productie. Alle schakels van de productieketen en alle beslissingen die hierbij genomen worden, vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Daarnaast is ook de field service engineer of technician een gegeerde functie. Zij gaan op locatie (‘in the field’) technische installaties of computernetwerken herstellen of een onderhoud geven.

5. Technisch tekenaar

Vacatures voor technisch tekenaars krijgen ook veel kliks. Je vindt technisch tekenaars vooral in de bouw maar ook in andere sectoren, zoals in de productie voor het uittekenen van prototypes of prefabricatie. Je tekent een ontwerp op basis van de informatie die je krijgt of verzamelt. Dat doe je doorgaans met programma’s als AutoCAD of Medusa. IT-vaardigheden en vlot werken met tekenprogramma’s zijn dus een must voor deze job.

6. Productiemanager

In het verlengde van de job van team- of projectleider, ligt de job van productiemanager. Het organiseren van de productie is hier jouw verantwoordelijkheid. Je hebt ook de eindverantwoordelijkheid over een kwalitatief afgewerkt product binnen de voorziene productietijd. Je gaat daarbij constant op zoek gaan naar verbetering. Leidinggeven, analyseren en optimaliseren staan bovenaan jouw woordenboek.

7. Werkvoorbereider

Een goede voorbereiding is toch al de helft van het werk? Ook dit is een graag geziene vacature. De opdrachten van de werkvoorbereider zijn onder meer het opmaken van offertes, werkinstructies maken voor productiemedewerkers, het opstellen van materiaallijsten, het inkopen van materiaal en het berekenen van de kostprijs. Een werkvoorbereider houdt het overzicht over het hele productieproces, van a tot z. Een dankbare collega dus!

