De 7 meest gestelde vragen over loon



Kristina Rybouchkina

05 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Zie jij wel elke maand je salaris op je rekening verschijnen, maar weet je eigenlijk niet goed hoe dat bedrag precies bepaald wordt? Geen zorgen, je bent niet alleen. Wij zetten de meest gestelde vragen én antwoorden over het loonpakket op een rij.

1. Wat bepaalt mijn brutoloon?

Hoeveel je verdient, hangt af van verschillende factoren. Denk maar aan je functie, je diploma en je ervaring. De regio waarin je werkt, kan eveneens een invloed hebben. Zo liggen de gemiddelde brutolonen in Brussel hoger dan in de rest van het land. Ook de sector speelt een belangrijke rol. De petrochemie, farmacie en financiële branche betalen bijvoorbeeld opmerkelijk beter dan de maatschappelijke dienstverlening, horeca en toerisme. Zelfs al oefen je een zelfde functie uit. Daarnaast hebben sommige werkgevers vaste loonbarema’s, vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), terwijl je bij andere de kans hebt om te onderhandelen over je loon. Dat kan een grote invloed hebben op je salaris!

Tip: Bereken hier wat je zou kunnen verdienen.

2. Hoe vaak moet ik opslag krijgen?

Omdat de Belgische lonen de index volgen, stijgt je loon jaarlijks met een paar procent. Hoeveel precies, hangt af van je paritair comité. Daarnaast hanteren sommige bedrijven een systeem van anciënniteit, waarbij je loon vanzelf omhoog gaat naarmate je langer bij de firma werkt. Maar die automatische loonstijging is nog geen opslag. Opslag krijg je na een positieve evaluatie, of bij uitbreiding van je verantwoordelijkheden. Sommige bedrijven houden jaarlijkse evaluatiegesprekken, waar eventueel zo’n loonsverhoging kan uit voortvloeien. Bij andere werkgevers is dat niet de gewoonte, en moet je zelf je stoute schoenen aantrekken als je vindt dat je recht hebt op opslag.

3. Hoe wordt mijn nettoloon berekend?

Op je contract staat je brutoloon vermeld. Maar dat is niet het bedrag dat je gestort krijgt op het einde van de maand. Eerst worden je RSZ (Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid)-bijdragen afgehouden, wat resulteert in je belastbaar inkomen. Daar gaat vervolgens de bedrijfsvoorheffing af. Die hangt onder meer af van de hoogte van je loon en je gezinssituatie. Gebruik je een bedrijfswagen of krijg je maaltijdcheques? Voor zulke voordelen moet je als werknemer een bijdrage betalen, die ook nog van je brutoloon gaat. Wat overblijft, is je nettoloon. Soms komt daar nog een tussenkomst voor gebruik van openbaar vervoer bij, of de terugbetaling van door jou gemaakte kosten. Omdat die bedragen niet onderworpen zijn aan RSZ of bedrijfsvoorheffing, staan die extra’s apart op je loonbriefje vermeld.

Tip: Hoeveel hou je netto over van je brutoloon? Bekijk het hier.

4. Moet ik mijn overuren uitbetaald krijgen?

Als je meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week werkt, is je baas in principe verplicht om je inhaalrust toe te kennen of om je te vergoeden voor je extra prestaties. Voor je overuren krijg je een toeslag van 50% bovenop je normale brutoloon. Op zon- en feestdagen wordt je loon zelfs verdubbeld. Netto hou je ook meer over, omdat prestaties voor overuren minder belast worden. Werk je als dienstbode, handelsvertegenwoordiger of heb je een leidinggevende of vertrouwensfunctie? Dan heb je geen recht op een compensatie voor je overuren. Extra uren zijn dan eigen aan de job, dus de vergoeding hiervoor zit al vervat in je basisloon.

5. Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Zag je in mei of juni een extraatje op je rekening verschijnen? Dat is je jaarlijks vakantiegeld. Hoeveel dat bedraagt, hangt vooral af van je statuut. Zo krijgen bedienden hun ‘enkel vakantiegeld’ verspreid doorheen het jaar. Het enkel vakantiegeld slaat namelijk op je loon, dat gewoon wordt doorbetaald wanneer je verlof neemt. Het ‘dubbel vakantiegeld’ krijg je daar als bediende nog eens bovenop, in mei of juni dus. Dat bedraagt 92% van je bruto maandloon.

Arbeiders krijgen hun enkel en dubbel vakantiegeld ineens gestort. Het bedraagt 15,38% van je bruto verdienste van het vorige kalenderjaar, vermeerderd met je loon voor een aantal niet-gewerkte dagen. Dat betekent wel dat je geen salaris krijgt tijdens de periode waarin je echt verlof hebt, of waarin je bedrijf collectief sluit. Zorg daarom dat je als arbeider je vakantiegeld niet ineens opgebruikt.

Benieuwd op hoeveel vakantiegeld je recht hebt? Bereken het hier.

6. Heb ik recht op een dertiende maand?

Bedrijven zijn niet verplicht om een dertiende maand, beter gekend als eindejaarspremie, te betalen. Of je er een krijgt en hoeveel die bedraagt, ligt vast in een cao. Sowieso wordt de dertiende maand pro rata berekend. Heb je geen volledig jaar bij een bedrijf gewerkt, zal je niet de volledige premie krijgen. Ook zijn er soms anciënniteitsvoorwaarden aan gekoppeld. Zo moet je als bediende binnen paritair comité 200 minstens zes maanden in dienst zijn om er recht op te hebben. Omdat de premie gezien wordt als exceptionele vergoeding, wordt ze zwaarder belast, tot wel 53,50%. Een dertiende maand zal dus nooit gelijk zijn aan je maandloon.

7. Ga ik 50% minder verdienen als ik 50% ga werken?

Neen. Deeltijds werken heeft uiteraard een invloed op je verdienste, maar het is niet omdat je nog maar de helft van de uren presteert, dat je nettoloon halveert. De belastingsdruk is namelijk lager, omdat die samenhangt met je totale inkomsten. Vergeet wel niet dat minder uren presteren een grotere impact heeft dan alleen een lager salaris! Ook je vakantiegeld en extralegale voordelen gaan omlaag, je hebt minder verlof, je moet langer werken voor hetzelfde pensioen, en als je je job zou verkiezen krijg je een lagere werkloosheidsuitkering. Denk dus goed na voor je de stap zet.

Lees ook:

Een goed salaris van bij de start? Dan moet je in deze sectoren zijn

Weet jij wat je financieel waard bent?

Zo durf je wel om opslag vragen

Bron: vacature.com.