De 5 populairste knelpuntberoepen en hoe je zonder werkervaring in een wip aan het werk kan

05 november 2018

08u00 0 vacature.com Wil je snel een job strikken en zeker zijn van een carrière? Ga dan op zoek naar een knelpuntberoep. VDAB publiceert jaarlijks functies die bedrijven moeilijk ingevuld krijgen en waarvoor ze je met open armen ontvangen. Mis je de juiste werkervaring, dan kan je starten met een individuele beroepsopleiding (IBO). Een greep uit de mogelijkheden.

IT’er

Vroeger schoven werkgevers in de IT-sector je cv onmiddellijk aan de kant als je geen informaticadiploma had. Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig is het haast onmogelijk om voldoende ervaren IT-medewerkers te vinden, dus meer en meer bedrijven bieden opleidingen aan op de werkvloer. Start je met een individuele beroepsopleiding, dan kan je een tot zes maanden lang je IT-kennis verdiepen bij je werkgever via een persoonlijk opleidingstraject. Intussen behoud je je statuut als werkzoekende en ontvang je een IBO-premie. Eens je kennis voldoende bijgespijkerd is, kan je een vast contract krijgen.

Bewakingsagent

Als bewakingsagent heb je veel verantwoordelijkheid. Je staat in voor de veiligheid op luchthavens, in winkels, bij evenementen … Logisch dus dat je eerst een bekwaamheidsattest moet hebben om te mogen starten. Wil jij het attest graag halen? VDAB heeft samen met bedrijven uit de sector een opleiding van 127 uur vormgegeven. Word je daarvoor geselecteerd, dan leer je de verschillende aspecten van de job aan en mag je na een positieve evaluatie meteen aan de slag.

Hulpkok

Kook je graag, maar ben je geen geboren sterrenchef? Start dan als hulpkok. Restaurants zijn altijd op zoek naar helpende handen, dus werk is verzekerd. VDAB biedt een opleiding tot hulpkok aan of je kan bij een werkgever starten met een IBO-contract van enkele maanden waarin je de kneepjes van het vak aanleert. Het grote voordeel van beide opleidingsvormen is dat je in de praktijk ontdekt hoe het eraan toe gaat in een restaurant en onmiddellijk de nodige vaardigheden aanleert voor jouw specifieke taak. Zo kan je meteen na je opleiding starten op je werkplek.

Bouwmedewerker

De Belg heeft een baksteen in de maag en dat heeft zijn gevolgen. De bouwsector telt héél wat knelpuntberoepen. Bouwkundig calculator, wegenwerker, dakdekker, metselaar, schrijnwerker: het zijn functies waarin je meteen werk vindt. En veel van die ambachten kan je perfect aanleren via een IBO. Cijfers geven aan dat vier van de vijf werknemers die starten met een individuele beroepsopleiding aan het eind ervan een vast contract krijgen. En negentig procent van die vaste medewerkers werkt een jaar later nog altijd op hun opleidingsplaats. Succes verzekerd dus.

Verpleegkundige

Verpleegkundige is al lang een knelpuntberoep en zal dat ook nog lang blijven. Vorig jaar kreeg VDAB meer dan 9000 vacatures voor verpleegkundigen binnen, waarvan meer dan 1200 nog steeds niet zijn ingevuld. Nochtans is het een mooi beroep waarin je een groot verschil maakt voor anderen. Maar omdat het een complex beroep is, kan je niet enkele maanden een opleiding volgen via IBO. Wel bieden heel wat onderwijscentra een opleiding aan verspreid over enkele jaren, in samenwerking met VDAB. Als werkzoekende kan je die opleiding gratis volgen, met behoud van je uitkering. Heb je al een verplegersdiploma, maar is het meer dan drie jaar geleden dat je in de sector hebt gewerkt? Dan kan je wel opnieuw in het vak stappen via een IBO-contract.

IB-huh?

Werkzoekenden vinden sneller werk en bedrijven vinden sneller bekwaam personeel dankzij IBO.