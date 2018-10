Dankzij deze vijf tips ga je gegarandeerd meer verdienen Kristina Rybouchkina

02 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je mag nog zo'n boeiende job of zulke leuke collega's hebben, als je het gevoel hebt dat je niet voldoende verdient ontstaat er wrevel. De oplossing? Vooraf goed onderhandelen over je salaris én je baas er regelmatig over durven aanspreken. Wij zochten in samenwerking met arbeidsmarktexpert Katrin Van de Water (Passion for Work) uit hoe je dat best aanpakt.

1. Doe research

Weet jij eigenlijk hoeveel de gemiddelde werknemer met jouw functie in jouw sector verdient? Dat is handige informatie als je van plan bent om het over je loon te hebben. Want je wil een potentiële werkgever toch niet afschrikken door te komen aandraven met buitenproportionele loonverwachtingen? Het Salariskompas van vacature.com geeft je een goed zicht op de lonen in jouw domein. Die kunnen ook een uitstekend argument zijn om je huidige werkgever te overhalen om je salarispakket te herbekijken.

(lees verder onder de video)

2. Kies het goede moment

Ben je aan het solliciteren, begin dan nooit zelf over je toekomstig loon. De recruiter zal te gepasten tijde polsen naar je verwachtingen of een concreet voorstel doen. Daarop kan je het bedrag noemen dat jij in je hoofd had. Ben je aan het werk, zorg dan dat je een duidelijke aanleiding hebt om het onderwerp aan te kaarten. Heb je net de verantwoordelijkheid gekregen over een groot project? Heeft een headhunter je gecontacteerd met een aanlokkelijk aanbod? Of staat er een evaluatiegesprek gepland? Dan maak je het meeste kans op succes.

3. Ken je sterktes

Zet vlak voor het gesprek met je baas eens je sterktes op een rijtje. Waarom heeft jouw bedrijf het zo getroffen met jou? Of waarom zou een firma jou moeten aanwerven én meer betalen dan gepland? Zorg dat je een aantal onweerlegbare feiten naar voor kan schuiven, zoals mooie resultaten die je hebt geboekt, klanten die je hebt aangebracht, verantwoordelijkheden die je hebt opgenomen, skills die je hebt verworven. Maak er een win-winsituatie van: toon dat je bedrijf er voordeel uit haalt door jou tegemoet te komen.

4. Denk aan extralegale voordelen

Het is verleidelijk om je bij loononderhandelingen blind te staren op je brutoloon. Maar je salaris omvat zo veel meer! Wat dacht je van een bijkomende vergoeding voor al die overuren die je de laatste tijd presteert? Zijn maaltijdcheques, een winstuitkering of aandelen een optie? Een nieuwe wagen, laptop of gsm? Of waarom geen betere regeling rond flexibele werktijden, thuiswerk of vakantiedagen? Stuk voor stuk interessante extralegale voordelen, waar je werkgever mogelijk meer oren naar heeft.

5. Denk op lange termijn

Heb je geen opslag gekregen, of kan de firma waar je graag aan de slag zou gaan je verwachtingen niet helemaal inlossen? Pols dan eens wat de mogelijkheden zijn op lange termijn. Misschien komt er na verloop van tijd wel budget vrij waardoor een loonverhoging wel bespreekbaar wordt? Of misschien kan je samen met je verantwoordelijke enkele doelstellingen formuleren, die leiden naar een hoger loon? Zet jullie afspraken op papier, zo kan je er later gemakkelijk op terugkomen.

TIP: Wil je tijdens je loononderhandeling echt het onderste uit de kan halen? Download dan hier ons gratis e-book met nog meer strategische tips om een mooi(er) salaris te bekomen.

Heb je na het bekijken van de video nog vragen over loononderhandelingen? Op donderdag 4 oktober geeft arbeidsmarktexperte Katrin Van De Water een Q&A over loononderhandelingen. Stuur je vragen door naar admin@passionforwork.net, met als onderwerp 'loononderhandelingen' of stel je vraag zelf tijdens de Q&A op de facebookpagina van vacature.com. Zet het alvast in je agenda door je in te schrijven op het Facebookevenement. SCHRIJF JE HIER IN.

Lees ook:

38 verlofdagen? Dan moet je in deze sector werken

Dit zijn de bestbetaalde jobs en sectoren van België

Zoveel verdien je in een knelpuntberoep

Bron: vacature.com.