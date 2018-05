Dankzij deze persoonlijkheidstest ga jij beter voorbereid naar je sollicitatiegesprek Anneleen De Leyn

31 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Tijdens sollicitatieprocedures - zeker bij grotere bedrijven - is het gangbaar dat je ook een Tijdens sollicitatieprocedures - zeker bij grotere bedrijven - is het gangbaar dat je ook een persoonlijkheidstest moet invullen. Je persoonlijkheid speelt dan ook een belangrijke rol bij het vinden van een geschikte job. En als je karakter niet bij je job past, zal je die ook niet lang uithouden. Hoe goed ken jij jezelf? Kan je over jezelf babbelen? Test het hier al eens met onze mini-quiz.

1. Ik ken mezelf door en door. Ik kan op voorhand perfect inschatten hoe ik op een situatie zal reageren.

- Dat klopt als een bus. (3)

- Niet waar, ik reageer echt niet zo voorspelbaar. (1)

- Soms wel, soms niet. Hangt puur van de situatie af. (2)

2. Ik vind het eigenlijk best wel moeilijk om mezelf te omschrijven.

- Ja, dat is zo. (1)

- Nee hoor, ik kan van a tot z een correcte omschrijving van mijn karakter en eigenschappen geven. (3)

- Een paar dingen zeggen lukt nog wel, maar dan zit ik al snel met de mond vol tanden. (2)

3. Ik kleur graag buiten de lijntjes.

- Ja, soms wel. (2)

- Oei! Geen idee of ik dat doe. (1)

- Ja, anders is het leven toch supersaai? (3)

- Neen, ik volg 100 procent de regels. (3)

4. Mijn 3 zwakste punten opsommen?

- Geen probleem. (3)

- Dat vind ik echt zo moeilijk. (1)

- Als ik er even over mag nadenken... (2)

5. Ik kan perfect zeggen of ik eerder introvert dan wel extravert ben.

- Ik ben soms het een, soms het ander, denk ik. (2)

- Ja, ik weet in welke van die twee categorieën ik het meest thuishoor. (3)

-Neen, heb ik geen flauw idee van. (1)

6. Mijn huidige job past goed bij mijn persoonlijkheid.

- Ja! (3)

- Een beetje wel. (2)

- Dat durf ik niet direct zeggen. (1)

7. Ik ben het avontuurlijke type. Geef mij een uitdaging en ik leef helemaal op.

- Dat is niet echt op mij van toepassing, vermoed ik. (1)

- Klopt volledig! (3)

- Klopt totaal niet!(3)

- Dat hangt toch echt wel een beetje af van de uitdaging. (2)

8. Ik weet waar ik goed in ben en ik kan het tijdens een gesprek ook goed uitleggen.

- Akkoord. (3)

- Niet akkoord. (1)

- Sorry, maar over zulke dingen denk ik gewoon niet na. (2)

Scorewijzer

8-14: Je weet niet zo goed wie je bent en hoe je persoonlijkheid in elkaar zit. Zeggen waarin je uitblinkt en waarin je minder goed bent, is voor jou niet zo makkelijk. Realiseer je wel dat hier tijdens sollicitatiegesprekken vaak naar gevraagd wordt. Je kan jezelf helpen door ter voorbereiding onze 'Big Five'-persoonlijkheidstest in te vullen.

15-20: Jij weet wel ongeveer waar je voor staat. Als ze je tijdens een gesprek vragen naar je zwakkere of sterkere kanten, kan je er waarschijnlijk wel op antwoorden.

21-24: Jij weet op en top wie je bent, waar je voor gaat en voor staat! Hopelijk komt die zelfkennis je ook van pas in je huidige job. Ben je toch zachtjesaan aan het uitkijken naar een nieuwe job? Vul dan eens onze beroepskeuzetest in. Misschien vind je zo wel een job die eigenlijk beter bij jou past.

