Dankzij deze opleidingen word jij een onklopbaar salestalent

01 augustus 2018

08u00

De consument van vandaag is niet de consument van de jaren 90. Wat, hoe en waarom we kopen wat we kopen verschilt van jaar tot jaar, van generatie tot generatie. Heb je al een eerste ervaring in sales en wil je mee evolueren met de markt? Dan moet je openstaan voor een leven lang leren. We vonden deze relevante opleidingen om bij te blijven.

Waarom blijven leren?

Meer en meer wordt de nadruk gelegd op een leven lang leren, ook tijdens de loopbaan. Wat je leerde op de middelbare school, hogeschool of universiteit is niet even relevant na 20 jaar in je gekozen vak. Dat geldt voor alle sectoren, niet in het minst de sales.

De salessector onderging en -gaat fundamentele veranderingen. Technologische vernieuwingen, veranderende noden van de consument en meer keuzemogelijkheden houdt professionals in sales op de tippen van hun tenen. Maar dat is vooral een opportuniteit: als je je kennis en competenties blijft ontwikkelen, ben je ook gemotiveerder, krijg je meer zelfvertrouwen, en stijgt je (eigen)waarde.

Hebben we je kunnen overtuigen van de voordelen van bijscholing? We wijzen je met deze tips in een eerste richting om jezelf te blijven ontwikkelen in de salessector.

Terug op de schoolbanken…

Wolters Kluwer biedt een hele waaier opleidingen in sales aan. Die worden ruwweg opgesplitst in vier pijlers, afhankelijk van je ervaring, interesses en doelen:

• hoe je je product in een eerste fase aan de man brengt,

• hoe je die klanten onderhoudt met effectieve accountmanagement,

• hoe je een hele verkoopstrategie uittekent

• en hoe je commercieel inzicht krijgt.

Sommigen duren een voor- of namiddag, voor andere opleidingen houd je langere tijd vrij.

Je kan kiezen uit meer dan 20 verschillende salesopleidingen, elk toegespitst op een cruciale schakel in het salesproces. Zo kan je slimmer aan prospectie doen door te leren hoe je digitale tools aanwendt. Of winnende offertes leren opstellen. Maar ook managers kunnen hun skills bijschaven, onder andere met strategietrainingen.

Ook aan de schoolbanken van de Vlerick Business School kan je aanschuiven. In een intensieve opleiding van 20 dagen word je ‘Master in B2B Marketing & Sales’, maar de school biedt ook kortere opleidingen van tussen de twee en zes dagen aan die focussen op de relevantste thema’s binnen sales. Denk aan ‘Driving Growth through Customer Centricity’ en ‘Strategische Business-to-Business Marketing’.

… of online aan de slag

Maar net als wat we leren veranderlijk is, is hoe we leren dat evenzeer. Er zijn oneindig veel (gratis) onlinecursussen voor salesprofessionals terug te vinden op het wereldwijde web. Soms ben je gebonden aan een timing, maar meestal kan je die cursussen op eigen tempo vervolledigen.

Dit zijn vier van de beste websites met opleidingen die mooi op je cv staan:

• Coursera ging partnerschappen aan met universiteiten in de VS en elders om officiële certificering te kunnen toekennen aan haar cursisten. Je kan kiezen uit tal van salesopleidingen, waarvan de prijs meestal héél goed meevalt.

• Nog een website met naamsbekendheid, maar iets duurder: Udemy. Opleidingen kosten je tussen de 10 en 600 euro, maar je kan kiezen uit 800 nieuwe opleidingen per maand. Je filtert je keuze op basis van reviews van andere cursisten.

• Net als Coursera biedt ook edX opleidingen aan van universiteiten, waaronder Harvard en MIT. Veel zijn gratis. De site werd zelfs opgericht en wordt tot de dag van vandaag geleid door hogescholen en universiteiten.

• Lynda is een populaire website van LinkedIn. Je betaalt niet per cursus, maar per maand. Deze website is dus iets voor jou als je echt van plan bent je leven lang bij te leren. Test het 30 dagen uit vooraleer je je verbindt aan een lidmaatschap van 20 tot 30 euro per maand.

Let wel: deze websites bieden vooral Engelstalige cursussen aan. Met een goede basis lukt dat wel. En zo schaaf je je kennis van het internationaal salesjargon ook bij. Kortom… tijd om opslag te vragen bij je baas of je pijlen te richten op een betere werkgever!

