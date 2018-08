CEO Durabrik Group: "Het geheim van goed leiderschap? Liefde" Piet Verbeest

24 augustus 2018

08u00

Van alle factoren die mee ons werkgeluk bepalen, is onze chef ongetwijfeld een van de belangrijkste. Liefst één op de twee werknemers zou om die reden zelfs al eens van job zijn veranderd. De heilige graal van het hedendaagse hr-management is dan ook de leidinggevende die zowel oog voor de cijfers heeft als voor de mensen die ze moeten realiseren.

Laten we beginnen met het goede nieuws: volgens de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2016 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vindt 85,7% van de werkende Vlamingen dat hun directe baas hen eigenlijk wel adequaat coacht. Het aandeel dat zijn huidige chef liever kwijt dan rijk is, daalde doorheen de jaren tot 14,3%. Amper 5% heeft een ronduit slechte relatie met zijn leidinggevende.

Ter vergelijking: volgens een enquête van carrièresite Monsterboard uit 2016 is liefst 64% van de Nederlanders ontevreden over zijn manager. Wereldwijd zou het om de helft van de werknemers gaan. Als die cijfers kloppen, doen de Belgische bazen het al bij al dus zo slecht nog niet. Al blijft elke ongelukkige werknemer er uiteraard een te veel.

Insights, een wereldwijd toonaangevende specialist in talentontwikkeling, weet dat de helft van alle volwassenen weleens een baan heeft opgezegd wegens een slecht contact met de leidinggevende. Dat maakt dat werkgevers met een manke managementcultuur jaarlijks een gigantisch menselijk kapitaal via de achterdeur zien verdwijnen.

Geen werkbaar werk met een slechte chef

Tegelijk staat vast dat inspirerende leidinggevenden met sterke communicatieve vaardigheden de prestaties van de organisatie naar een aanzienlijk hoger niveau weten te tillen. Volgens de hogergenoemde studie van de SERV vindt 57% van de Vlamingen met een goed coachende leidinggevende dat ze een boeiende en motiverende baan hebben die kansen biedt op bijleren, hen niet overspannen of ziek maakt en ruimte laat voor hun gezin en privéleven. Bij onvoldoende ondersteuning zakt de werkbaarheidsgraad evenwel tot een schrikwekkende 18%. Bijna twee op de drie werknemers met een slechte baas klagen over stress en 29% vertoont ernstige burn-outsymptomen. Meer dan een kwart is zelfs zwaar gedemotiveerd. Dat aantal ligt vijfmaal hoger dan bij de mensen die aangeven wél een goede chef te hebben.

Ook in de discussie over de nood aan langere loopbanen blijkt ondersteunend leiderschap een factor van belang. 64,8% van de veertigplussers die hun beklag maken over hun leidinggevende ziet het niet zitten om hun huidige job voort te zetten tot de pensioenleeftijd. Bij hun collega's met een goede baas ligt dat aantal met 36,3% bijna de helft lager. Redenen te over dus om, zoals vakbonden en werkgevers eind vorig jaar al aangaven in hun Actieplan werkbaar werk, verder te blijven investeren in goed en duurzaam coachende leidinggevenden.

Verbinding en daadkracht

Intussen gaan in het Belgische bedrijfsleven almaar meer stemmen op voor een radicaal andere managementstijl, weg van het traditionele hiërarchisch denken dat zo diep in onze cultuur verankerd zit. CEO Joost Callens van de Durabrik Group, een bouwbedrijf met 250 medewerkers en een omzet van 100 miljoen euro, zette al in 2015 zijn innovatieve visie uiteen in zijn boek De Kwetsbare Leider: "Voor mij draait leiderschap om de combinatie van verbinding en daadkracht.

Een goede chef gaat bij wijze van spreken elke dag voor de spiegel staan: weet ik waar ik naartoe wil? Slaag ik erin dat goed over te brengen op mijn team? Ben ik tegelijk sturend én ondersteunend aanwezig? Ben ik voldoende besluitvaardig? Hoe ga ik om met tegenslagen? En welke aspecten van mezelf kan ik nog verder ontwikkelen? Als je geen klare en eerlijke kijk op jezelf hebt, kan je onmogelijk goed aanvoelen wat er bij je mensen speelt. Als je je daarentegen open en ontvankelijk voor je medewerkers opstelt, leg je meteen de fundamenten van een heel andere groepsdynamiek, steunend op wederzijds respect."

De CEO van de Durabrik Group kwam niet zomaar tot dit besef. Het is de vrucht van een lange rij van gespecialiseerde workshops en managementopleidingen. Zo belandde hij op een dag, bijna tot zijn eigen verbazing, in een wei vol wilde paarden: "Ik kreeg de opdracht om er eentje uit te kiezen en er contact mee te maken. Ik moest het puur op basis van mijn natuurlijk leiderschap overtuigen om samen met mij naar een cirkel te stappen. De eerste stap is ervoor te zorgen dat het paard je vertrouwt. Zodra die verbinding er is, moet je het ook ergens naartoe leiden. Het verwacht dat echt, want zo is het hem geleerd. Maar als je het paard probeert mee te sleuren, zal het zich uit alle macht verzetten. Met een team van medewerkers is dat eigenlijk net hetzelfde. Alleen liggen de markteisen in veel bedrijven zo hoog dat de leidinggevenden beweren daar geen tijd voor te kunnen vrijmaken. Welnu, ze vergissen zich: je kan wel degelijk mooie resultaten halen én goed voor je medewerkers zorgen. Meer zelfs: voor mij is er een directe link tussen investeren in persoonlijke ontwikkeling en winst."

All you need is love

Steeds meer leidinggevenden lijken inderdaad te beseffen dat het echt wel anders moet. Joost Callens is samen met met onder meer gelijkgestemde collega-ondernemers als Wouter Torfs en Frans Colruyt een van de steunpilaren van Organisation Of The Future, een leerplatform rond authentiek leiderschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen: "Op onze eerste ervaringsdag, in april vorig jaar, mochten we 160 bedrijfsleiders en organisatieverantwoordelijken verwelkomen. Onlangs, bij de tweede editie, waren we al met 350. Het blijft wat vreemd om dit woord in een bedrijfscontext te gebruiken, maar waar het voor mij echt om draait, is liefde. Alleen mensen die een oprechte passie voelen voor hun job én hun collega's, zullen als het nodig is voor elkaar door het vuur willen gaan. Het is de taak van de leidinggevenden om de veilige context te creëren die hun medewerkers toelaat om op de toppen van hun tenen te presteren. En ze moeten daarbij vooral zichzelf blijven. Als ze een rolletje spelen of op automatische piloot draaien, zal het niet lukken."

Volgens Joost Callens evolueren we binnen afzienbare tijd naar een nieuw soort structuren waar de mensen meer dan ooit samen de bakens zullen uitzetten. Betekent dit dat zelfsturende teams op termijn de norm zullen zijn? "Misschien wel, al is dat voor mij geen doel op zich . Het is mij ook iets te veel een modebegrip geworden. Maar op zich is het niet logisch dat alle beslissingen in het epicentrum van het bedrijf worden genomen, mijlenver van de echte actie. De medewerkers die bijvoorbeeld de klantencontacten onderhouden, hebben een heel specifieke en nuttige expertise. Waarom zouden zij niet vaker hun stem mogen laten horen? Voor de puur uitvoerende, repetitieve jobs is dat in de praktijk wellicht niet zo makkelijk. Het is dan aan de leidinggevende om ook die mensen de kans te geven om hun job zo zinvol mogelijk in te vullen."

