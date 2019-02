Bouwsector telt 16.500 vacatures: “Meer freelancers inhuren lost tekort ook niet op” vacature.com productie en techniek

05 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De bouwsector kreunt onder een groot tekort aan arbeidskrachten. Kan de inzet van freelancers de sector redden? Jan Vochten van de Confederatie Bouw is niet 100 procent overtuigd. “Freelancers vormen slechts een oplossing op korte termijn.”

Jan Vochten, directeur van het sociaal departement van de Confederatie Bouw, vertelt dat er momenteel 16.500 vacatures zijn in de bouwsector. “Er zijn sowieso al veel knelpuntberoepen in de bouw, maar eigenlijk is er over de hele linie een tekort, van bouwvakkers over ingenieurs tot wiskundigen. Het is een serieus probleem, we vinden bijna niemand.”

Tip: Bekijk hier de openstaande vacatures in de bouw.

Freelance specialisten

De Bouwunie, een collega van de Confederatie Bouw, pleit er mede daarom voor om sneller freelancers in te zetten voor langetermijnopdrachten, en ervoor te zorgen dat ze dan niet direct beschuldigd worden van schijnzelfstandigheid. Een goed idee? “Freelancers kunnen zeker een kortetermijnoplossing vormen voor het huidig tekort aan mankracht in de bouw”, zegt Vochten. “Dat gaat dan vooral om specialisten die meewerken aan bepaalde projecten en dus niet op permanente basis nodig zijn. Er is ook nood aan meer flexibiliteit in onze sector. Heeft een aannemer dringend een ingenieur nodig voor een ondergrondse betonstudie, dan is een freelancer handig. Soms is er gewoon niemand anders te vinden. Een goed voorbeeld is de wegenbouw, waar vaak ’s nachts en in het weekend gewerkt wordt.”

Vochten zegt er wel in één adem bij dat we de inzet van zelfstandige medewerkers niet als zaligmakend moeten zien. “Meer freelancers inschakelen is maar één van de puzzelstukjes om het onevenwicht op de arbeidsmarkt op te lossen. De freelancer moet ook niet hét model worden van de toekomstige persoon die in de bouw aan de slag kan.”

Scholieren en financiële experts naar de bouw

Op lange termijn wil de Confederatie Bouw zelfs net meer mensen in loondienst naar de bouw trekken. Duaal leren is een van de manieren waarop ze dat denkt te doen. “We kunnen jongeren premies aanbieden als ze instromen in de bouwsector, het duaal leren kan uitgebreid worden naar het middelbaar onderwijs. Daarnaast zijn we in gesprek met de financiële sector. Bepaalde mensen in de financiële sector verliezen hun jobs omwille van de digitalisering of omwille van besparingen, zoals calculator. Die mensen kunnen we heel goed gebruiken in de bouw,” aldus Vochten.

Ook wil de Confederatie technische en beroepsopleidingen populairder maken. “We sturen onze kinderen graag eerst naar Grieks-Latijn, waarna ze eventueel afstromen via het watervalsysteem. Het vakgerichte onderwijs is dan de laatste keus. Wij gaan daarom een grote bouwschool oprichten in Brussel, om meer jongeren ervan te overtuigen voor de bouw te kiezen.”

Tot slot wordt er gewerkt aan het verwerven van meer specialisten. “Neem het Limburgse project LIMBIM als voorbeeld. Er is een tekort aan BIMmers (die een project eerst als een 3D-computermodel uitbouwen, waar alle bouwpartners mee kunnen werken, nvdr), dat we opvangen door bedrijven hun werknemers aan elkaar uit te laten lenen via het wettelijk stelsel van werkgeversgroeperingen. Want vergeet niet: de bouwsector bestaat voor 90 procent uit kleine kmo’s. Die kunnen zo’n specialist niet betalen. Maar in samenwerking met een dertigtal andere bedrijven lukt dat wel.”

Lees ook: Van dakwerker tot stuurman: duaal leren is dé springplank voor jong technisch talent

Eerlijke concurrentie

Rest nog de kwestie van de oneerlijke concurrentie. Bij de Confederatie Bouw hoor je geen goed woord over de recent ingevoerde ‘bijkluswet’, waarmee je onbelast 500 euro per maand mag bijverdienen. Een slechte zaak, vindt Vochten. “Ze verhoogt de druk op de markt en is rechtstreekse concurrentie voor kleine zelfstandigen die het al moeilijk hadden. Op de werven loopt nu een heel amalgaam van mensen rond: in loondienst, buitenlandse gedetacheerden, flexi-jobbers, bijklussers, freelancers… De overheid wil dat streng controleren, want de grens met schijnzelfstandigheid wordt snel heel troebel. Is bijvoorbeeld een freelance wegenwerker zonder eigen kraan wel een zelfstandige te noemen? De overheid zal niet direct vragende partij zijn om de regelgeving rond freelancers te versoepelen.”

“Wel hebben we met de overheid een plan voor eerlijke concurrentie opgesteld. Aannemers en onderaannemers die aan overheidsopdrachten werken moeten nu erkend zijn door de Erkenningscommissie van de FOD Economie. En met de invoering van de ConstruBadge als identificatiemiddel hebben we de sociale controle op de werven verhoogd. Die willen we verplicht maken voor iedereen die op onze werven werkt, of het nu gaat om Belgen, buitenlanders, werknemers of zelfstandigen,” besluit Jan Vochten.

Tip: Bekijk hier alle vacatures in de bouwsector.

Lees ook:

Meer vrouwen in technische beroepen levert vooral voordelen op

De 10 technische profielen van de toekomst

Dit zijn de meest gevraagde profielen in de bouwsector

Bron: vacature.com.