Bouwsector smeekt om personeel Katelin Raw

27 maart 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wat krijg je als je het groeiend consumentenvertrouwen, de sterker wordende koopkracht en de historisch lage hypothecaire rente bij elkaar optelt? Een bouwsector die niet te stuiten lijkt... Na jarenlange moeilijkheden, zit het de sector eindelijk mee.

En als een sector groeit, volgen de jobs natuurlijk. Bouwvakkers zijn de meest zichtbare werknemers in de sector: in 2017 werden maar liefst 800 mannen en vrouwen extra in dienst genomen, bovenop de 1.100 nieuwe zelfstandigen.

Maar de bouwsector huisvest veel meer profielen dan bouwvakkers alleen. Misschien zit er wel een geschikt profiel voor jou tussen?

Opmeters

Alleen als je héél nauwkeurig bent, maak je het als opmeter. De correcte plaatsing van ramen, deuren, nutsvoorzieningen en ander materiaal dat van een huis een huis maakt, hangt allemaal af van jouw precieze meting. Je komt rechtstreeks met de klant in contact, dus vlotte communicatie – bij voorkeur in zoveel mogelijk talen – is een must. Een hoger diploma is dat dan weer niet.

Ingenieurs

Wie wél over een hoger diploma beschikt in de bouw, zijn de verschillende ingenieurs. Zo word je als klassiek burgerlijk ingenieur ingezet om grote en kleine bouwstructuren te ontwerpen. Je berekent ook de financiële haalbaarheid van bouwprojecten, zonder aan de veiligheid in te boeten. Cool extraatje: je mag 3D-plannen opmaken.

Lees ook: waarom Vlaamse bedrijven momenteel op blote knietjes op ingenieurs smeken

Accountmanagers

Na de doeners en de denkers is het tijd voor de praters. Wat ben je met al die technische en analytische werknemers als er geen klanten zijn die om hun diensten vragen? Daarvoor dient jouw rol als accountmanager. Je zoekt proactief naar potentiële kopers van je producten en/of diensten en onderhoudt nadien vooral warme contacten. Tevreden klanten zijn tenslotte de beste reclamemakers, en dat geldt extra in de bouw!

Ondersteunende profielen

Een sector die op wieltjes loopt, is afhankelijk van sterke ondersteunende werknemers. Zelfs al heb je geen affiniteit met bouwkunde in de brede zin, kan je met je financiële, administratieve of communicatieve vaardigheden ook een waardevol (bak)steentje bijdragen aan de bouwsector.

Toon me alle jobs in de bouw

