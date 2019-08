Bore-out: zo stap je uit een job waar je geen voldoening aan hebt Loes Liemburg

22 augustus 2019

08u00

Zit je moe en futloos op je werk? Kom je uitgeblust thuis? Dan zou je wel eens een bore-out kunnen hebben, en ben je misschien dringend toe aan een nieuwe uitdaging. Maar hoe begin je er precies aan?

Wie te weinig voldoening uit zijn of haar werk haalt, moet aan de alarmbel trekken. Maar hoe weet je dat je niet gewoon een dipje hebt? Eric Junes, Senior Talent Sourcing & Development Expert bij hr-dienstverlener SD Worx, legt uit: “Een bore-out heeft vaak dezelfde symptomen als een burn-out: slapeloosheid, hoofdpijn, en prikkelbaar, moe en futloos zijn. Nog een symptoom is uitstelgedrag. Blijf je dingen uitstellen, terwijl je er best tijd voor hebt, dan is dat een teken aan de wand.”

Wacht niet te lang

Heb je die symptomen vaak, langdurig en worden ze niet beter, dan moet je voor jezelf durven toegeven dat er iets mis is. “Ik hoor mensen vaak over hun burn-out zeggen: ik had het allang moeten doorhebben. Ze maken zichzelf wijs dat het van tijdelijke aard is, tot ze helemaal instorten. Dat geldt ook voor een bore-out,” waarschuwt Junes.

Maar mensen met een bore-out zetten niet snel de stap om hun situatie te verbeteren, merkt Junes op. “Een bore-out wil eigenlijk zeggen: je verveelt je, je hebt te weinig te doen, je hebt geen uitdaging. Dat is lastig om toe te geven. Het is veel sexyer om te zeggen: ik heb het heel druk, ik had vandaag 200 mails. Ook al kan daar ook een probleem achter schuilgaan.”

Wat is de oplossing voor een bore-out?

Wie het probleem toch kan erkennen, moet het ook bespreekbaar maken. Dat gesprek aangaan is niet makkelijk, nuanceert Junes meteen. “Het is belangrijk om je kaarten open op tafel te leggen. Neem je leidinggevende mee in jouw beleving: dit is wat ik meemaak en dit is wat het met me doet. Nodig je baas uit om met ideeën te komen: wat raad jij mij aan? Een open, kwetsbare houding is noodzakelijk. Maar daarvoor moet het bedrijf wel een veilige omgeving gecreëerd hebben, waarin een medewerker ook naar de leidinggevende dúrft te stappen.”

Loopbaancoaching kan vervolgens een oplossing zijn. “Met zo’n coach ga je kijken: wie ben ik, wat zijn mijn drijfveren, wat geeft me energie? Kun je je capaciteiten meer in lijn brengen met je opdracht? Kun je je functie op een andere manier vormgeven of uitbreiden? Dat laatste brengt ons weer terug bij de noodzakelijke dialoog met je leidinggevende. Misschien komen jullie samen tot de conclusie dat je uit je functie gegroeid bent en is er binnen de gegeven context geen oplossing, dat kan ook.”

Vertrek bij bore-out

Is er bij je huidige werkgever geen oplossing te vinden, dan is een nieuwe job zoeken de beste optie. Maar kan je zomaar ontslag nemen? “Volmondig ja,” antwoordt Geert Vermeir, jurist bij SD Worx. “Je kan te allen tijde de samenwerking stopzetten, en je hoeft je daar niet voor te verantwoorden. Maar je moet je wel aan de arbeidswetgeving houden, en in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur betekent dat dat je een opzegtermijn in acht moet nemen. Hoe langer je in dienst bent geweest, hoe langer de opzegtermijn is. Wil je de opzegtermijn niet uitzitten, dan moet je een vergoeding betalen. Die kan behoorlijk oplopen.”

“Een alternatief is om met je werkgever te overleggen en de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord te beëindigen. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat je nog twee weken blijft, en dan vertrekt,” legt Vermeir uit.

Sollicitatieverlof bij ontslag

Zo zijn er nog zaken waar je rekening mee moet houden als je ontslag neemt. Ten eerste: je hebt recht op sollicitatieverlof tijdens je opzegtermijn. “Dat is een betaald verlof van twee halve dagen per week,” zegt Vermeir. “Werkgevers kunnen dat wel eens vervelend vinden, maar je hebt er gewoon recht op. Je moet tijdens dat verlof dan wel effectief werk zoeken.”

Ten tweede: als je ontslag neemt heb je niet altijd recht op een eindejaarspremie. Dat verschilt per sector en is vastgelegd in de CAO. “In het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) bijvoorbeeld, dat afspraken maakt voor bedienden die niet tot een specifieke sector behoren, heb je als je zelf opstapt alleen recht op een eindejaarspremie als je minstens vijf jaar in dienst bent.”

Ten derde: als je na je opzegtermijn werkloos bent, ben je ‘vrijwillig werkloos’ en heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. “Afhankelijk van je financiële situatie moet je dus beslissen wat je doet. Kun je het even uitzingen zonder loon, dan zou ik zo snel mogelijk ontslag nemen. Een bore-out kan behoorlijk ernstig zijn, daar moet je niet te lang mee blijven rondlopen,” besluit Vermeir.

