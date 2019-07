Blunders tijdens het sollicitatiegesprek: doe dit vooral niet! Loes Liemburg

23 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Je bent waarschijnlijk zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek, dus een stomme grap of onhandig antwoord kan je zomaar ontglippen. Gooi jezelf niet voor de leeuwen en vermijd deze vijf sollicitatiemissers! En ook niet onbelangrijk: hoe moet het dan wel?

Op de Amerikaanse website BadJobInterviews.com vind je heel wat staaltjes van desastreus verlopen sollicitatiegesprekken. Van een man die net een auto-ongeluk heeft gehad en high is van de pijnstillers, tot opvallend veel sollicitanten die hun vader of moeder meebrengen... Jij zult het vast niet zó bont maken tijdens je sollicitatiegesprek, maar er zijn wel een aantal missers waar je voor moet oppassen.

Tip: Een succesvol gesprek? Download gratis onze gids ‘Bereid je voor op het sollicitatiegesprek’.

1. Je bent ‘underdressed’

Kom aub niet in je alledaagse kloffie naar het gesprek. Vergelijkbare flaters die recruiters nog veel te vaak tegenkomen zijn: diepe decolletés, nat haar en ongepaste kleding. Kleed je dus niet alsof je gaat feesten of kamperen (tenzij je bij een feest- of kampeerbedrijf solliciteert misschien). De beste optie is om op een doordeweekse dag om 17u eens bij de uitgang van het bedrijf te checken wat de collega’s dragen. Stem je outfit daarop af, en zorg dat je er nog nét iets beter uitziet dan zij.

Lees ook: Solliciteren terwijl je werkt: stiekem of open kaart spelen?

2. Je komt (veel) te vroeg

Degene die de sollicitatiegesprekken afneemt, kan zich opgejaagd voelen als de volgende kandidaat al een half uur van tevoren aanwezig is. Ben je te vroeg, wacht dan even in de buurt van de locatie. Tien minuten voor je afspraak aanwezig zijn, is ruim voldoende. Te laat komen is natuurlijk een grotere blunder. Maak van tevoren een testritje naar het bedrijf, zodat je goed weet hoe je er komt en hoe lang je onderweg bent, of bestudeer de route online. Reservetijd inrekenen voor vertragingen bij het openbaar vervoer zijn wenselijk.

3. Je maakt een mislukte entree

Pas op: het gesprek begint eigenlijk al op het moment dat je binnenkomt. Een recruiter beslist vaak in de eerste 90 seconden of hij of zij je ziet zitten voor de job. Dus ga niet uitgebreid zitten bellen of appen in de wachtzaal. Wees ook vriendelijk en professioneel tegen de receptionisten, want zij kunnen je nieuwe collega’s worden.

4. Je uitstraling past niet bij wat je zegt

Je beweert assertief te zijn, maar komt juist heel verlegen over. Of je solliciteert voor een zorgzame, sociale job, maar je houding is stug en koud. Oefen dus niet alleen de inhoud van het gesprek, maar ook je lichaamstaal – die bepaalt maar liefst 55 procent van de indruk die mensen van je krijgen! Een goede truc is om het sollicitatiegesprek te oefenen met een vriend. Die kan naar je terugkoppelen hoe je overkomt, of je oogcontact prettig is en of je je handen niet te wild beweegt.

5. Je schiet op het laatste moment naast doel

Een goed gesprek kan in de laatste minuten nog helemaal keren. Kom dus niet opeens nog ergens op terug, begin geen discussie, maak geen slechte grappen. Krijg je de vraag hoe je het gesprek zelf vond gaan, zeg dan dat je het fijn of bijzonder vond. Zorg ook dat je minstens één vraag paraat hebt die je zelf kan stellen. Zoals: hoe ziet een typische werkdag eruit? Of: hoe vaak worden mijn prestaties beoordeeld? Zo laat je zelf ook een positieve, geïnteresseerde indruk na.

