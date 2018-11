Gesponsorde inhoud Binnen thuisverpleging wordt de zorg steeds complexer

Wit-Gele kruis West-Vlaanderen

11 november 2018

12u00

Sinds Claris en Dikshya werken voor het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is geen enkele dag dezelfde meer. Door de stap te zetten naar de thuisverpleging is er een nieuwe, professionele wereld voor hen opengegaan.

Claris werkt al een aantal jaar binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Tijdens haar studies liep ze er stage en dit stimuleerde haar om er aan de slag te gaan. “Bij heel veel mensen leeft het idee dat thuisverpleging enkel bestaat uit het wassen van mensen en dat het daarbij stopt. Het tegendeel is waar. Doordat de opnameduur in het ziekenhuis korter wordt, keert een groot deel van onze patiënten met gespecialiseerde zorg naar huis terug. En net dat maakt onze job zo uitdagend: dat je ook met chemo pompen moet werken, speciale wondzorg moet toedienen en infusen moet prikken. Dat was vroeger anders.”

Dikshya combineert haar job als zorgkundige met het behalen van een bacheloropleiding. “Ik had al verschillende stages gelopen vooraleer ik bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen terechtkwam. In een rusthuis werkte ik al snel op pure routine. Dat was mijn ding niet. Dankzij een vriendin, die vol lof was over haar stage, hoorde ik dat je bij het Wit-Gele Kruis zorg op maat van de patiënt kon aanbieden en dit binnen zijn of haar vertrouwde thuisomgeving.” (lees verder onder de video)

Jezelf blijven ontwikkelen in je job? Bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kan het!

Alleen op de baan en toch werken in team

Het beeld van de verpleegkundige of zorgkundige die er helemaal alleen voor staat, klopt niet. Dankzij de interne aanpak bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen ligt de focus op teamwork.

Dikshya: “Je hebt de vrijheid om alleen de baan op te gaan en tegelijkertijd kan je altijd contact opnemen met je duobaan - in mijn geval mijn collega zorgkundige - of onze ondersteunende diensten. Tijdens mijn eerste werkweek ondervond ik bijvoorbeeld moeilijkheden met het EVD (Elektronisch Verpleegkundig Dossier), een digitaal programma op een tablet waarin we de informatie over onze patiënten verwerken. Ik kon daarbij rekenen op voldoende ondersteuning en toen kwam alles snel goed!”

Voor Dikshya en Claris is het erg belangrijk dat ze hun collega’s goed kennen, zodat ze meteen weten wie ze het best contacteren wanneer ze vragen hebben. Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen organiseert regelmatig overlegmomenten, maar ook opleidingen voor medewerkers die willen doorgroeien.

Claris: “Ik heb de kans gekregen om de opleiding als diabeteseducator te starten. Tijdens mijn sollicitatiegesprek had ik al aangegeven dat ik die richting uit wilde. Twee jaar later is het zover! Daarnaast krijgen we ook continu opleidingen om onze job goed uit te oefenen. Want in de zorgsector evolueert alles zo snel dat je mee moet zijn met alle nieuwigheden.”

Vrijheid en vertrouwen

Claris en Dikshya worden zoals alle andere medewerkers binnen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen erg autonoom tewerkgesteld. Dit geeft hen de ruimte om een band te scheppen met hun patiënten.

Claris: ”Je bent veel meer dan de verpleegster die in huis komt. Je kan echt invloed hebben op het leven van mensen thuis. De appreciatie die je van je patiënten krijgt, daar doe ik het voor. Tijdens de kerstperiode krijgen we van sommige patiënten chocolaatjes. Dan voel je echt: ik beteken iets voor hen. De band en het vertrouwen zijn er groot. Het is ook één van de hoofdredenen waarom ik voor thuisverpleging gekozen heb.”

Dikshya : “De voldoening is groot. Als werkstudent weet ik natuurlijk nog niet wat de toekomst voor me brengt, maar ik hoop bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen aan de slag te blijven en er door te groeien.”

Wit-Gele kruis West-Vlaanderen is op zoek naar enthousiaste zorg- en verpleegkundigen met een hart voor mensen. Klik hier en bekijk snel wat zij jou te bieden hebben.