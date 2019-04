Bijscholen in de zorg? Dit zijn de mogelijkheden vacature.com zorg

03 april 2019

08u00

Verpleegkundigen hebben tal van mogelijkheden om zich bij te scholen. Wil je graag op een gespecialiseerde afdeling aan de slag? Dan kan je via een bijkomende opleiding een bijzondere beroepstitel behalen. Heidi Vanden Eeckhoute, coördinator van navormingen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen bij hogeschool VIVES, licht toe hoe bijscholing in de zorgsector georganiseerd is.

Bijkomende opleiding tot bijzondere beroepstitel

In principe is elke verpleegkundige overal inzetbaar, dus zowel in een ziekenhuis, een zorginstelling als in de thuiszorg. Pas afgestudeerden maar ook verpleegkundigen die al aan het werk zijn, kunnen zich bijscholen tot ‘gespecialiseerde verpleegkundige’. Vanden Eeckhoute: “Dat kan via een postgraduaat of een banaba (bachelor na bachelor), afhankelijk van de hogeschool waar je opleiding volgt. Na je opleiding kan je dan de erkenning voor een bijzondere beroepstitel (BBT) aanvragen. Dat zijn dan bijvoorbeeld BBT’s van Geriatrie, Intensieve zorg en spoedgevallenzorg of Oncologie.”

Dit geldt enkel voor verpleegkundigen die de bacheloropleiding gevolgd hebben, sinds academiejaar 2016-2017 een 4-jarige opleiding. Verpleegkundigen die over een HBO5-diploma (het vroegere A2) beschikken, moeten eerst de brugopleiding volgen om het bachelordiploma te behalen, willen ze zich specialiseren. Pas daarna kunnen ook zij een bijkomende opleiding volgen.

Specialisatie = streepje voor

Een bijzondere beroepstitel is mooi meegenomen. Het betekent niet alleen kans op een hoger loon, het biedt extra troeven op de arbeidsmarkt. Vanden Eeckhoute: “Om op bepaalde afdelingen te mogen werken, moet je gewoon een bijkomende opleiding volgen om de beste zorg te bieden. Maar vaak is het zo dat 50 à 100 % van het personeel op een gespecialiseerde afdeling, zoals op de spoed bijvoorbeeld, over een bijzondere beroepstitel moet beschikken. Wie zo’n titel op zak heeft, heeft dus sowieso een streepje voor als je op een bepaalde afdeling wil werken.

“Eens je een bijzondere beroepstitel hebt, ben je verplicht 15 uur bijscholing te volgen per jaar binnen jouw vakgebied. Dat kan via studie- of vormingsdagen. Dat geldt levenslang, je moet je titel dus blijven ‘onderhouden’. Maar vaak gaat het hem bij mensen niet zozeer om het behoud van hun titel (alleen): meestal zijn het intrinsiek zeer gemotiveerde mensen die zich uit beroepstrots willen blijven bijscholen. Mensen die van hun job houden en zich willen blijven inzetten voor een mooi doel.”

Zwaailichtfenomeen

Dé populairste bijkomende opleiding die met stip op één staat, is die van de ‘Intensieve zorg en spoedgevallenzorg’ volgens Vanden Eeckhoute. Ze benoemt het als het ‘zwaailichtfenomeen’: “Het heeft veel met beeldvorming in de media te maken, denk maar aan reality tv. De sensatie en adrenaline daarin trekt enorm aan. Vaak is het wel een ontnuchtering wanneer mensen in de realiteit komen te staan. Er belanden bijvoorbeeld ook mensen met een verstuikte enkel op de spoed. Niet alles gaat dus gepaard met toeters en bellen.

Het is ook zo dat hoe meer gespecialiseerd een afdeling is, hoe kleiner het doelpubliek dat hiervoor kiest. Logisch ook, niet elk ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een kinderkankerafdeling, dus kiezen ook minder mensen om zich te specialiseren in kinderoncologie. Iemand die zich verdiept in wondzorg bijvoorbeeld, kan dan weer overal terecht.”

Hoe worden opleidingen praktisch georganiseerd?

“Bijkomende opleidingen kan je volgen in dagonderwijs. Hogeschool VIVES biedt ook ‘in service’ opleidingen aan op maat van een organisatie, zoals vormingsdagen. Naast hogescholen, bieden ook zorginstellingen, ziekenhuizen en beroepsverenigingen (zoals de vereniging van intensieve zorgen) bij- of nascholing aan.

Je kan op drie momenten tijdens je loopbaan starten met een bijkomende opleiding. Ten eerste wanneer je afstudeert als bachelor, als extra studiejaar. Sommigen voelen tijdens hun stage de noodzaak aan een bijkomende opleiding en starten dan in de loop van het jaar. Wie al even afgestudeerd en aan het werk is, kan nog steeds op elk moment een bijkomende opleiding volgen. Heb je het te druk met een gezin en fulltime werk om de opleiding in één jaar te volgen? Dan kan je een individueel programma laten samenstellen over twee jaar bijvoorbeeld. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing. Bijkomende voordelen voor wie al aan het werk is: je kan een aantal werkuren als stage-uren inbrengen. En de geleerde theorie kan je meteen toepassen in de praktijk natuurlijk.”

Niet-cumuleerbaar

In je hele carrière kan je meerdere bijzondere beroepstitels behalen, maar ze zijn niet cumuleerbaar, ook niet naar loon toe. “Heb je dus bijvoorbeeld een beroepstitel voor spoed maar wil je na x jaar werken op de spoedafdeling overstappen naar oncologie? Dat kan, maar je moet er wel je titel van ‘verpleegkundige gespecialiseerd in Intensieve zorgen en spoed’ voor inleveren.”

