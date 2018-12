Gesponsorde inhoud Bij dit bedrijf is je carrière als ingenieur meteen gelanceerd Ontdek bij PepsiCo een carrière die haar vruchten afwerpt vacature.com ingenieurs

11 december 2018

12u00

Bron: vacature.com 0

Als pas afgestudeerde ingenieur ben je geen hokjesdenker. Je wilt proeven van een eerste arbeidservaring en je carrière zelf in handen nemen. Een job binnen Supply Chain van PepsiCo Zeebrugge biedt daartoe alle mogelijkheden. Vier jonge talentvolle musketiers vertellen ons hoe het werken binnen een productievestiging van PepsiCo te Zeebrugge letterlijk en figuurlijk haar vruchten afwerpt.

Onze vier jonge gesprekspartners vormen één voor één een cruciale schakel binnen het boeiende supply chain proces van het merk Tropicana. Een can-do attitude, creatief denken en ondernemerszin bleken tijdens hun sollicitatietraject minstens even belangrijk als hun diploma. Dat onderstreept het verhaal van Mattijs Bulte, met zijn tweeëntwintig lentes de benjamin van het gezelschap. “Ik ben sinds enkele maanden aan de slag als EHS officer. Ik sta garant dat de site volledig voldoet aan alle regels op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid. Ik krijg als startende medewerker meteen een functie met verantwoordelijkheid, dat aansluit bij mijn interesses en studies als voedingsingenieur, zo ook mijn passie om alle collega’s mee te nemen in het neerzetten van een veiligheidscultuur. Hiermee draag ik bij tot het duurzame DNA van een toonaangevende onderneming, wat toch niet min is.”

Internationale speler met warme sfeer

Bio-ingenieur Rens Vandenbussche (26) stuurt als Front Line Manager een team van productiemedewerkers aan. “Ik ben sociaal en communicatief ingesteld. Mijn hands-on mentaliteit komt uiteraard van pas. Ik mocht vanaf dag één een belangrijke bijdrage leveren aan een internationaal en tegelijk warm bedrijf.” Dat een job als Front Line Manager nieuwe wegen opent, illustreert Jona Franco (29). Hij zette na anderhalf jaar de stap naar de functie van Continuous Improvement Manager. Noem hem gerust een drijvende kracht achter de continue verbeter processen binnen het bedrijf. “PepsiCo stelt zich tot doel om de milieu-impact drastisch te verlagen tegen 2025. Hierdoor investeren we ook lokaal in duurzame energiebronnen en milieuvriendelijke verpakkingen. Mijn taak bestaat er onder meer in om die verandering te stroomlijnen. Ik kan zowel mijn analytische achtergrond als bio-ingenieur als mijn ervaring als front line manager aanwenden om iedereen in onze organisatie mee te nemen in deze change agenda.

Studeer jij volgend jaar af als ingenieur en word je graag uitgedaagd?

Meld je dan nu al aan voor editie 2019 van de PepsiCo Global Student Challenge!

Lean-cultuur

Wim Geuens (33) had al enige werkervaring achter de rug, toen hij de PepsiCo-familie twee jaar geleden als Maintenance Manager vervoegde, voor hem een mooie carrière stap. “Samen met mijn team, ben ik verantwoordelijk voor de reliability van het machinepark en installaties. Het is een geknipte job voor iemand die – zoals mezelf – gebeten is door techniek.” Als we hem vragen wat Lean voor hem betekent: dan is dat jezelf en de processen in vraag durven stellen, om deze continu te verbeteren.

Beroepsmisvorming?

De vier talentvolle ingenieurs voelen zich duidelijk in hun sas bij PepsiCo, maar zijn ze ook fan van ‘hun’ producten? “Ik besteed nu echt wel aandacht aan wat mensen in hun winkelkarretje leggen. Het doet me plezier wanneer PepsiCo sterk vertegenwoordigd is”, legt Jona uit. “Wanneer ik merk dat onze producten niet correct zijn opgesteld, plaats ik die zelf in het aangewezen schap. Je kan dus wel stellen dat ik trots ben op onze fantastische producten”, besluit Wim met een knipoog.

PepsiCo Global Student Challenge

PepsiCo België laat pas afgestudeerde ingenieurs of handelsingenieurs kennismaken met zijn End-to-End Supply Chain door middel van een graduate programma. Gedurende een tweejarig traject ben je actief binnen PepsiCo en roteer je over verschillende afdelingen heen: van aangeleverde grondstof tot afgewerkt product. Een intensieve day to day coaching door ervaren experten en de nodige opleidingen zijn verzekerd. Je doet een schat aan ervaring op binnen een internationale omgeving en ontdekt welke functie je op het lijf geschreven is.

Dare to do more? Meld je dan als de bliksem aan via www.pepsico-go.com voor jouw pre-registratie en je ontvangt snel meer nieuws.