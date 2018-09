Bij dit bedrijf bepalen de collega’s elkaars salaris Loes Liemburg

24 september 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Het marketingbureau Keytoe in het Nederlandse Maassluis is met een experiment begonnen: collega’s kunnen voortaan met een app elkaars salaris bepalen. En ook in België zijn er al experimenten in die richting. Het bedrijf Qframe in Kontich ontwikkelde een 360° evaluatietool.

Het Nederlandse bedrijf Keytoe ontwikkelde de SentimentsApp, waarmee collega’s elkaar dagelijks beoordelen op basis van 'het gevoel' (!) dat ze over elkaar hebben. Het salaris wordt bepaald op basis van het gemiddelde van alle beoordelingen. De salarispot van het bedrijf bestaat uit de omzet min de kosten. Ieders salaris hangt dus rechtstreeks af van de prestaties van het bedrijf. Dat moet de betrokkenheid van de werknemers groter maken en zou bijdragen aan een echt eerlijke verdeling van de lonen.

Vriendjespolitiek

Om vriendjespolitiek te voorkomen, zijn alle beoordelingen wel openbaar. Ook wordt er gewerkt met een zogenaamde 'normaalverdeling'. Stel dat iedereen hoog scoort, dan krijgt iedereen het gemiddelde salaris. Een werknemer die ineens laag scoort, krijgt gesprekken om te achterhalen wat er misloopt. Het bedrijf is nog maar net begonnen met de app uit te testen, en plant dat minstens drie maanden te doen voor ze gaan evalueren.

360 graden feedback

Dichter bij huis zijn ze die experimentele fase al voorbij. Het softwareontwikkelingsbedrijf Qframe uit Kontich laat collega’s sinds enkele jaren elkaars loon bepalen. “Wij werken niet met een app, maar hebben een eigen tool ontwikkeld voor een 360° feedback. Een keer per jaar, of vaker als je dat zelf wil, kun je drie tot vijf collega’s uitkiezen die jou gaan evalueren. Er kan ook eens een klant bij zijn. Omdat we zo goed als altijd in teams werken en projectmatig, werkt dat vrij goed," vertelt Katleen Ooms, projectverantwoordelijke en coach bij Qframe.

"Ik geef toe: het duurde even voor het systeem helemaal op punt stond. Iedereen werkte er aan mee en had input over de wijze van evaluatie. De eindscores worden in een Excel-bestand bijeengebracht, en daar wordt vervolgens direct evenredig het loon aan gekoppeld. Dat is geen al te moeilijke rekensom, omdat er in de IT meestal met dagprijzen wordt gewerkt. Onze verloningen zijn zo heel eerlijk en open en de collega's kennen ook allemaal elkaars score. Die transparantie vinden we belangrijk."

Valkuilen?

Klinkt goed op papier, maar hoe gaat het in de praktijk? “De collega’s zijn er blij mee!," zegt Ooms. "Op een team van veertig mensen waren er twee die zich er niet in konden vinden: mensen die hier al heel lang werkten en niet veel groeiruimte meer zagen. De anderen zijn vooral tevreden. Natuurlijk waren we in het begin bang dat mensen echt slechte beoordelingen zouden krijgen, maar dat gebeurt dus niet. Elke evaluatie gaat dan ook gepaard met een zogenaamde peer review: de persoon die geëvalueerd wordt zit samen met de personen die hem evalueerden. En dan komen zowel positieve punten als verbeterpunten aan bod."

“Een belangrijke valkuil speelt zich af op het projectmatige: er zijn altijd projecten die eens wat moeizamer verlopen dan andere. Wil dat zeggen dat de meewerkende collega's dan meteen hun loon zien kelderen? Neen. In de praktijk blijkt de daling in de score dan minimaal. We hadden ook eens een klant die enkel vijven als score gaf, waar de andere betrokkenen veel genuanceerder scores gaven. Achteraf bleek dat de klant er zich wat snel vanaf had willen maken. Voor zulke zaken moet je dan wel alert zijn."

Meerwaarde

Waarom Qframe kiest voor deze toch wel speciale manier van verlonen? Ooms: "De mensen die ons bedrijf leiden, zijn van mening dat zij eigenlijk niet het beste geschikt zijn om het personeel te evalueren, dat het veel eerlijker is om dat over te laten aan mensen die dag in, dag uit met elkaars werk geconfronteerd worden. Heel vaak zie je dat de extraverte personen die zichzelf het beste kunnen verkopen met de hoogste lonen gaan lopen. Is dat dan zo eerlijk? Er zijn ook mensen die stil goed werk leveren, maar minder de neiging hebben om daar mee uit te pakken. Onze zaakvoerder wilde dan ook echt dat mensen verloond worden op basis van hun échte meerwaarde."

