Bij deze werkgevers komt je ICT-talent tot zijn recht

28 maart 2019

Reiken je ICT-ambities verder dan logins aanmaken voor nieuwe collega’s en gecrashte computers herstarten? Terecht! Wie kaas heeft gegeten van informatietechnologie kan de wereld van morgen mee vormgeven. Bij de volgende werkgevers krijg je het vertrouwen, de tools en de kans om je stempel te drukken op de toekomst.

Smals

Wil je een verschil maken voor de samenleving, overweeg dan een carrière bij Smals. De ICT-dienstverlener ondersteunt en begeleidt instellingen in de sociale sector en de gezondheidszorg. Zo bouwde Smals mee aan het portaal van de sociale zekerheid, het eHealth-platform, Student@Work, MyBEnefits, de Dimona-aangifte … Stuk voor stuk grensverleggende en vandaag zelfs onmisbare projecten. Of je nu wil werken wil analist, developer, system & network engineer, software architect, security expert of andere computer wizard, de mogelijkheden zijn eindeloos.

KU Leuven

Het is over de knappe koppen lopen aan de KU Leuven. 13.000 medewerkers en 55.000 studenten focussen er dagelijks op onderwijs en onderzoek met impact. Maar dat is niet mogelijk zonder ICT-ondersteuning. Zowel de overkoepelende informaticadienst als de diverse faculteiten en departementen rekenen op de beste en modernste toepassingen om mee te werken. Wil jij daarvoor zorgen? Kick je op Linux, Windows, JAVA of SAP? Kan je zowel overweg met laptops als supercomputers? En zou je graag meebouwen aan eigentijdse onderwijstechnologieën? Kies voor een #kuleuvencareer en maak je ambities waar.

Belfius

Als er één sector is die razendsnel digitaliseert, dan is het wel de banksector. Geld wordt alsmaar meer virtueel. Transacties gebeuren in een vingerknip, van overal, op elk moment van de dag. Dat brengt oneindig veel mogelijkheden én uitdagingen met zich mee. Superspannende materie dus! Belfius is op zoek naar IT’ers die hierin een pioniersrol willen opnemen. IT’ers die innovatieve toepassingen willen creëren, om het leven van klanten eenvoudiger te maken. In ruil voor je inzet krijg je niet alleen een aantrekkelijk salarispakket, maar ook de mogelijkheid om continu te groeien als professional in een creatieve en inspirerende omgeving.

La Lorraine

Wat hebben broodjes en ICT met elkaar te maken? Veel meer dan je zou verwachten! La Lorraine Bakery Group, producent van bakkerijproducten, maakt bijvoorbeeld gebruik van slimme technologie om haar magazijnen te automatiseren. Nu de Belgische onderneming Europa aan het veroveren is, groeit haar IT-departement mee en zijn er verschillende vacatures. Lijkt het je wat om een productieomgeving te moderniseren, automatiseren en digitaliseren, in samenwerking met collega’s in het buitenland? Neem je graag het initiatief om processen te verbeteren? En heb je altijd deel willen uitmaken van een dynamisch familiebedrijf? Dan heb je droomjob gevonden.

Realdolmen

Realdolmen is een ICT-specialist pur sang. Bedrijven met informaticavragen kloppen hier aan, en als je hier aan de slag gaat is het jouw taak om samen met je team een oplossing te leveren voor je klant. Deze manier van werken brengt heel wat afwisseling met zich mee, waardoor je je nooit gaat vervelen en elke dag bijleert. Hoe meer kennis je opdoet in the field en dankzij allerlei opleidingen die je met plezier worden aangereikt, hoe meer deuren er voor je opengaan. Voor je het weet is je carrière gelanceerd.

