Bij deze bedrijven willen we het liefst een job De populairste bedrijven op vacature.com Julie Putseys

12 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Welke bedrijven zijn het populairst bij sollicitanten? De volgende 19 zijn alvast bijzonder geliefd op vacature.com.

19. Deloitte

Deloitte is een consultancybedrijf dat bijna in elke centrumstad in België gevestigd is. Naar eigen zeggen hebben ze "een bedrijfscultuur die de ontwikkeling van de werknemer centraal stelt".

18. Qualiphar

Dit Belgische farmaceutisch familiebedrijf doet het ook goed in onze zoekmachine. Qualiphar is in Bornem gevestigd en brengt een uitgebreid gamma geneesmiddelen en gezondheidsproducten op de markt.

17. STIB-MIVB

Met meer dan 8.800 medewerkers is vervoersmaatschappij STIB-MIVB een van de grootste werkgevers in Brussel. "Dankzij de verscheidenheid van onze beroepen, krijg je de kans om in zeer uiteenlopende activiteitsdomeinen te werken", klinkt het.

16. KU Leuven

De eeuwenoude Leuvense universiteit - die volgens verschillende rankings bij de beste universiteiten ter wereld behoort, spreekt duidelijk tot jullie verbeelding. Ondertussen heeft de KU Leuven al 14 campussen, verdeeld over 10 steden in Vlaanderen.

15. DAF Trucks Vlaanderen

DAF Trucks Vlaanderen is een fabrikant van vrachtwagens. Het bedrijf werd in 1932 opgericht in Eindhoven, maar heeft ook onder meer een fabriek in Westerlo. Naar eigen zeggen biedt het bedrijf "prima arbeidsvoorwaarden, goede werksfeer en uitstekende loopbaan- en opleidingsmogelijkheden" aan.

14. Wolters Kluwer

Wolters Kluwer specialiseert zich in informatieoplossingen, software en opleidingen voor professionals. De Nederlandse uitgeverij die haar Belgische vestiging in Mechelen heeft, stelt wereldwijd bijna 20.000 man te werk.

13. FOD Financiën

Het is al lang verleden tijd dat het ministerie van Financiën als een saaie werkplek vol met pennenlikkers aanzien werd. Nu haalt het zelfs onze lijst van bedrijven met de meeste clicks over de voorbije zes maanden. Het ambtenarenbestaan gaat dan ook - voorlopig nog - gepaard met tal van interessante extralegale voordelen.

12. Thomas More

De slagzin van Thomas More - "Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen" - slaat duidelijk aan bij jullie. De hogeschool heeft in totaal 11 campussen verspreid over 7 gemeentes in Antwerpen.

11. Thomas Cook Belgium

"Bij Thomas Cook Belgium ben je elke dag in de weer om de dromen van onze klanten waar te maken", klinkt het bij het reiskantoor. Het vroegere Neckermann biedt momenteel jobs aan in verschillende gemeentes in Vlaanderen.

TIP: De juiste job voor jou rechtstreeks in je mailbox ontvangen? Simpel: maak gewoon een alert aan

10. De Lijn

De werknemers van De Lijn mogen momenteel af en toe staken, dit doet kennelijk weinig af aan het feit dat De Lijn een van de populairste bedrijven in Vlaanderen is. De vervoersmaatschappij die 3.360 bussen, 399 trams en 37.000 eindhaltes op haar conto heeft, is voortdurend op zoek naar nieuw bloed.

9. Van Marcke Trading

De laatste zes maanden werd ook bijzonder vaak geklikt op Van Marcke Trading, een gevestigde waarde in het gebied van sanitair en keukens. Het Kortrijks distributiebedrijf belooft aan zijn sollicitanten "een superleuk team en een ongekende familiale bedrijfssfeer".

8. Proximus

Proximus, het grootste telecommunicatiebedrijf in België, is heel vaak op zoek naar nieuwe werkkrachten. Deze mogen zich verwachten aan "uiteenlopende carrièremogelijkheden, kwalitatieve opleidingen in nieuwe technologieën en een aantrekkelijk salarispakket".

7. Schoenen Torfs

In 2017 bekroonde Vlerick Management School Schoenen Torfs tot de beste werkgever van België voor bedrijven met minder van 500 werknemers. Het zal dan ook niet verbazen dat zoveel sollicitanten op zoek gaan naar vacatures bij de bekende schoenenwinkelketen. Schoenen Torfs telt inmiddels meer dan 70 vestigingen over heel Vlaanderen.

6. AQUAFIN

Steeds meer mensen zitten in met het leefmilieu, en dat laat zich ook voelen in onze statistieken. Zo wordt er heel vaak geklikt op Aquafin, het bedrijf dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor de prefinanciering, uitbouw en beheer van waterzuiveringsinfrastructuur. Waarschijnlijk zijn sollicitanten ook aangetrokken door de belofte van een goede werk- en privébalans, het aantrekkelijk verlofpakket en glijdende werkuren.

5. Provincie Antwerpen

Sollicitanten die op zoek zijn naar "een boeiende job in een veelzijdige organisatie" zouden bij de Provincie Antwerpen aan het juiste adres zijn. Als provinciaal medewerker kan je ook rekenen op tal van extralegale voordelen en een duidelijke verloning volgens barema-loonschalen.

4. De Persgroep Publishing

Werken in de mediasector is een droom voor velen, en al zeker bij een toonaangevend mediabedrijf als De Persgroep Publishing. "Een aantrekkelijk salaris, tal van bijkomende voordelen en interessante comfortdiensten" zijn een mooie plus. Het bedrijf bouwt momenteel een nieuw kantoor in het hartje Antwerpen, knal naast de dierentuin.

3. Lidl

Op dit moment heeft Lidl bijna 300 winkels in België, en er zouden er nog meer in de maak zijn. Logisch dan ook dat de supermarktketen voortdurend nieuw werkvolk zoekt. Dat deze zoektocht wederzijds is, komt mogelijks door de doorgroeimogelijkheden en het aantrekkelijke salarispakket dat Lidl haar sollicitanten belooft.

2. Umicore

Umicore is wereldspeler in de ontwikkeling van technologieën en materialen voor zonnecellen. En voor de dertiende keer op rij werd het Belgische bedrijf verkozen als 'topwerkgever' door het Top Employers Institute. Dat het op de tweede plaats staat in deze lijst, vinden we dan ook geen verrassing.

1. Colruyt Group

De nummer één van bedrijven waarop jullie het meest geklikt hebben gaat naar Colruyt Group, het bedrijf achter de bekende Belgische supermarktketen. Net zoals Umicore is Colruyt ook al diverse keren tot 'Top Employer' bekroond. Colruyt is wat personeelsbeleid betreft al jaren een voorloper in België, de laatste jaren deed de keten van Jef Colruyt ook steeds meer inspanningen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Toon me alle jobs bij Colruyt.

Lees ook:

Dit verdien je in de chemie en farmaceutische sector

Meer dan 2.500 euro verdienen als je pas van school komt? In deze sectoren kan het

Een goed betaalde job zonder stress? In deze jobs kan het!

Bron: doorlichting clickcijfers vacature.com/jobs, tijdsperiode 1/1/2018 tem 31/5/2018.