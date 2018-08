Bij deze bedrijven wil iedereen aan de slag

Katelin Raw

27 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ook tijdens de zomervakantie blijven heel wat mensen naarstig op zoek naar een job, getuige de cijfers op vacature.com. Opvallend is dat veel sollicitanten nieuwsgierig zijn naar jobs bij enkele bedrijven. Ligt het aan de naamsbekendheid, aan het feit dat ze veel vacatures hebben openstaan? Alleszins: bij deze bedrijven werd afgelopen zomer het vaakst gesolliciteerd.

De koploper

Bovenaan de lijst prijkt ISS Facility Services, marktleider in de dienstensector. Of het nu voor catering, schoonmaak en onderhoud, klusjes of receptie is… waarover je als sollicitant duidelijk moet beschikken, is uitstekende klantenservice. En als je daar nog wat hulp bij nodig hebt, kan je terecht bij meer dan 500.000 collega’s wereldwijd.

Populairste Belgen

Belgische groten Colruyt Group, Proximus en Schoenen Torfs prijken mee in de top 5 ‘meest begeerde werkgevers’. Zij maken ook ruimte voor wie geen hoger diploma heeft of op zoek is naar een eerste werkervaring. Denk maar aan technicus bij Colruyt, klantendienstmedewerker bij Proximus of schoenverkoper bij Torfs. Echt ver hoef je wellicht niet te pendelen. Filialen van deze drie bedrijven sieren veel straatbeelden.

Professioneel pintje

Iets lager in het rijtje staan nog twee smakelijke Belgische bedrijven. Familiebedrijf Duvel Moortgat brouwt al vier generaties lang onze favoriete dranken: van stevige speciaalbieren tot zoete fruitbieren. AB InBev bespeelt als grootste brouwerijketen ter wereld de internationale markten met onze Belgische pintjes. Beide bedrijven zijn populair bij werkzoekenden van alle opleidingsniveaus en drinkgewoontes.

Top Employers

Sommige werkgevers hechten meer belang aan hun HR-beleid dan anderen. Het Top Employer Institute erkent de wereldwijde uitblinkers. Werkgevers die, in hun woorden, “optimale omstandigheden creëren voor hun werknemers, zodat ze zich kunnen ontwikkelen zowel op professioneel als op persoonlijk vlak” krijgen de ‘Top Employer’-stempel opgedrukt. Het verbaast dan niet dat in de top 20 meest populaire werkgevers ook vier Top Employers zijn opgenomen: de Nationale Loterij, informatieprovider Wolters Kluwer, materiaaltechnoloog Umicore en IT-bedrijf Ordina.

