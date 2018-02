Bij deze bedrijven werk jij in optimale omstandigheden Redactie vacature.com

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Dit jaar mogen 64 Belgische bedrijven zich Top Employer noemen, vijf meer dan in 2017. Samen stellen ze ruim 115.000 mensen tewerk, in de meest uiteenlopende functies. Ook niet-kantoorjobs (17 procent) zijn vertegenwoordigd.

Wereldwijd zijn er intussen al 1.300 ondernemingen, verspreid over 113 landen, die het Top Employers-certificaat op zak hebben. Alles samen geven zij werk aan meer dan 5 miljoen mensen.

Werknemers aan het stuur

Typerend voor de 64 Top Employers is dat ze uitstekend kunnen luisteren naar hun werknemers. Zo laat 94 procent van de gecertificeerde bedrijven in ons land hun werknemers een actieve rol spelen bij het opstellen van individuele doelstellingen.

Werknemers zitten met andere woorden zelf aan het stuur, de werkgever stelt zich op als copiloot. Dat weerspiegelt zich onder meer in een indrukwekkende score voor jobrotatie. 64 procent van de Top Employers zet zijn medewerkers aan om de kennis van het bedrijf te verbreden en zich op volgende carrièrestappen voor te bereiden door (tijdelijk) een andere functie in een andere afdeling op te nemen.

Nationale Loterij

Dromen waarmaken: dat is wat de Nationale Loterij doet. Elke dag, elke week maken hun medewerkers heel veel mensen gelukkig. Als lid van het juridisch team zullen jouw belangrijkste taken zijn om juridische adviezen op strategisch, tactisch en operationeel niveau op te stellen over verschillende specialiteitsgebieden.

Sibelga

Sibelga brengt elektriciteit en aardgas tot bij particulieren en bedrijven in Brussel. Ze beheren de kabels en leidingen en zorgen er zo voor dat de klanten altijd beschikken over de energie die ze nodig hebben. Sibelga zoekt onder meer naar een projectmanager IT-infrastructuur, een technical analyst, een customer experience manager en een business performance expert.

MIVB-STIB

Met meer dan 8.000 medewerkers is de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer (MIVB) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad. Momenteel komen ze ook echt handen tekort. Er staan vacatures open voor buschauffeurs, beheerders maatschappelijke projecten, system engineers, technici... Bijna elk profiel kan bij hen terecht.

Touring

Touring is meer dan alleen maar gele wagentjes langs de weg. Touring is een toonaangevende speler in de wereld van mobiliteit en reizen. Elke dag laten ze hun klanten zorgeloos genieten van een actief leven. Als dossierbeheerder B2B ontvang je dagelijks mogelijke klachten (telefonisch, briefwisseling,…) en tevredenheidsenquêtes van de klanten en je stelt hier de nodige dossiers voor op. De klanten rekenen op jou voor een correcte afhandeling!

Wolters Kluwer

Professionals in tal van sectoren doen een beroep op Wolters Kluwer voor gespecialiseerde informatie en technologische oplossingen. Het bedrijf is o.a. op zoek naar Internal Account Managers, een digitale communicatie-expert en een functioneel analyst.

Umicore

Umicore is een wereldspeler in materiaaltechnologie. Een stabiele internationale groep en tegelijkertijd een op en top Belgisch bedrijf met vijf vestigingen in ons land. Ze ontwikkelen technologieën en produceren materialen voor hoogwaardige zonnecellen gebruikt in satellieten, herlaadbare batterijen, LED-toepassingen, katalysatoren… Umicore is momenteel op zoek naar een groot aantal profielen, gaande van administratief medewerkers tot boekhouders en commerciële assistenten.

