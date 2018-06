Bij deze bedrijven leggen ze je als sales goed in de watten vacature.com sales

Droom je van een job als verkoper? Dan heb je geluk, want die zoeken ze haast overal! Maar bij deze bedrijven wil jij echt werken.

1. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vans wil klaar zijn voor de toekomst en helpt zijn klanten evolueren zodat ze een volwaardige aanbieder worden van mobiliteitsoplossingen. Daarbij spelen onder meer connectiviteit en eDrive een belangrijke rol. In het bedrijf werken Sales en After Sales nauw samen om klanten een goede service te kunnen bieden. Om die teams te versterken zoekt de wagenfabrikant nog passioneerde verkopers.

2. Umicore

Umicore is gespecialiseerd in materiaaltechnologie. Het is een stabiel en op en top Belgisch bedrijf met vijf vestigingen in ons land, maar ook een echte wereldspeler. Het garandeert dat iedereen binnen de organisatie ideeën kan uitwisselen en expertise kan opbouwen. Umicore zoekt nog starters en meer ervaren krakken om zijn klanten de juiste oplossingen te bieden.

3. Torfs

Schoenen Torfs is vier jaar op rij uitgeroepen tot beste werkgever van België. Als je voor één bedrijf wil werken, dan is het dit wel. Het is een 100% familiebedrijf en dat familiale karakter staat garant voor een aantal belangrijke waarden binnen de onderneming. In heel Vlaanderen zijn Wouter Torfs en co nog op zoek naar rasechte verkopers die bruisen van energie en 'authentiek' vriendelijk zijn.

4. Proximus

De sector van de telecommunicatie is in volle ontwikkeling. Wil jij vanop de eerste rij mee de ontwikkelingen volgen? Dan ben je bij Proximus aan het juiste adres. Er zijn uiteenlopende carrièremogelijkheden in de Proximus Groep zowel nationaal als internationaal. Ook voor sales-profielen heeft het bedrijf heel wat uitdagende jobs te bieden.

5. Colruyt Group

Wat Colruyt is, moeten we vast niet meer uitleggen, maar wist je dat Colruyt Group een hele familie van bedrijven omvat? Het gaat bijvoorbeeld om de goederenleverancier Colruyt Export (Colex), het foodservicebedrijf Solucious of het speelgoedbedrijf Dreamland. Voor ieder wat wils dus, zeker ook voor salesprofielen die van aanpak weten, resultaatgericht werken en flexibel zijn.

