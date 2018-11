Betere sfeer, betere resultaten: daarom zijn gemengde m/v-teams op het werk nodig Hermien Vanoost

Zelfs op de werkvloer kunnen mannen niet zonder vrouwen en vrouwen niet zonder mannen. Zowel voor de sfeer als voor de resultaten zijn gemengde teams het beste wat een bedrijf kan overkomen. Merkwaardig dus dat vele amper met de man-vrouwverdeling bezig zijn.

“Een kakelend kippenhok. Veel geroddel. En altijd commentaar op mijn werk.” Aan zijn ervaring als begeleider in een kinderdagverblijf houdt Sander geen al te beste herinneringen over. Als jonge knaap – hij had zijn diploma kinderzorg pas op zak – kwam hij in een team met alleen maar vrouwen terecht. “In het begin liep dat vlot. Zowel de ouders als de collega’s waren blij dat ik erbij kwam, want ze vonden het goed dat de kinderen eens een ander voorbeeld kregen. Er was ook eindelijk wat spierkracht aanwezig om de zware klussen te doen. (lacht)” Na verloop van tijd ebde dat goeie gevoel weg. Steeds vaker voelde Sander zich geviseerd door zijn collega’s. “Om het even wat ik deed, het was altijd verkeerd. Het was alsof ik dit werk als man nooit helemaal goed kon doen. Uiteindelijk heb ik beslist om ermee te stoppen en ben ik in een productiebedrijf gaan werken. Tussen allemaal mannen.”

Betere sfeer, betere resultaten

Voor professor en organisatiedeskundige Jesse Segers (Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen en Stichting Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde) klinkt het verhaal van Sander bekend in de oren. “Dit is inderdaad wat je krijgt als je als enige man of vrouw, jongere of oudere, laag- of hooggeschoolde in een team terecht komt. Dan beginnen de stereotypes je voor de voeten te lopen, wat behoorlijk lastig kan zijn. Ga je in een vergadering als enige vrouw niet akkoord met je mannelijke collega’s, dan zullen ze dat steevast op je anders-zijn steken. ‘Die vrouw snapt het niet, hé’, hoor je dan.”

Dat stereotypes werknemers behoorlijk in de weg kunnen zitten, weet ook psychotherapeute Katlijn Demuynck van Genderatwork. “Als er op de werkvloer problemen zijn, dan hebben die vaak met beeldvorming te maken. Mensen laten zich nu eenmaal makkelijk door de stereotypes in hun hoofd meeslepen. Daarom is het zo belangrijk om evenwichtig samengestelde teams op de been te brengen. Als er minstens 30 procent vrouwen of mannen in een groep aanwezig zijn, spelen die stereotypes al veel minder. Het is alsof we die vermenging nodig hebben om van die stereotypes weg te blijven.”

Maar niet alleen omwille van de sfeer, ook voor de resultaten van de onderneming dragen gemengde teams de voorkeur. Meerdere studies hebben dat in het verleden aangetoond, waaronder die van Sara Ellison (MIT) en Wallace Mullin (George Washington University) in 2014. Zij legden de bedrijfsresultaten van verschillende organisaties naast elkaar en onderzochten welk effect teamsamenstelling op de cijfers had. Gemengde teams bleken het daarbij opmerkelijk beter te doen dan niet-gemengde teams. Het verschil tussen beide liep in de studie op tot 41 procent.

De scherpe kantjes gaan eraf

Wie allesbehalve verrast is door dat opvallende resultaat is coach en interimmanager Bert Overbeek. Voor zijn boek ‘Mannen en/of Vrouwen’ bestudeerde hij uitgebreid de dynamieken die er tussen mannen en vrouwen op de werkvloer spelen. “Mijn conclusie is dat mannen en vrouwen elkaar in evenwicht houden. Als mannen de neiging hebben om niet met elkaar te communiceren, dan is er altijd wel een vrouw die hen daarover zal aanspreken. Omgekeerd zullen de mannen heel snel reageren als de vrouwen over een conflict blijven zeuren. De scherpe kantjes gaan eraf als teams evenwichtiger zijn samengesteld en dat vertaalt zich in een hogere productiviteit.”

Hoewel de voordelen duidelijk zijn, zijn er volgens Overbeek niet zoveel werkgevers die echt met M/V-verdeling en genderverschillen bezig zijn. “Kijk maar naar de manier waarop ze teams vormen. Op basis van allerlei psychoanalytische testjes – denk aan MBTI, DISC, Birkman… – onderzoeken ze welke werknemers er ‘rood’, ‘geel’, ‘groen’ of ‘blauw’ zijn, om vervolgens tot een zogenaamde ideale combinatie te komen. Leeftijds- en man-vrouwverschillen spelen daarbij geen enkele rol. In mijn ervaring is dat een tekort.”

Om dat te bewijzen, verwijst Overbeek naar het voorbeeld van een man en een vrouw die volgens de testen even hoog op dominantie scoren. “Het effect dat de twee op een groep zullen hebben, zal helemaal anders zijn. Van een nors kijkende, grote man met een zware stem en veel zelfvertrouwen weten we bijvoorbeeld dat ie veel invloed zal uitoefenen. Maar een jonge vrouw met diezelfde eigenschappen zal door een groep eerder als een bitch of een tang worden weggezet. Haar invloed zal beduidend minder zijn. Dat betekent niet dat je die jonge vrouw geen kans moet geven, wel dat je er extra aandacht aan moet schenken.”

De les die leidinggevenden er volgens Overbeek uit moeten onthouden, is dat ze naar de individuele kracht van teamleden moeten kijken. “Gezonde teams dragen een mix van zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in zich, waarbij de eerste meer taakgericht en de tweede meer relatiegericht is. Het is aan de teamleider om die beide aspecten op de juiste momenten te benutten – resultaatgericht als kan, zorgzaam als het moet – én om de balans te bewaken. Neigt een werkcultuur te veel naar ene of het andere, dan zal hij zijn stijl daarop moeten aanpassen.”

Mannenteams…

… zijn hiërarchisch ingesteld. Machtsverhoudingen moeten duidelijk zijn.

… passen zich vlot aan nieuwe situaties aan. Gemaakte afspraken laten ze makkelijk vallen.

… strijden meer dan vrouwenteams. Conflicten zijn kort en krachtig.

… zijn resultaatgericht. Ze gaan recht op hun doel af. Targets werken in deze teams goed.

… laten zich leiden door cijfers en feiten, minder door gevoel en intuïtie.

… gebruiken vaak grapjes om te communiceren of om kritiek te uiten.

Vrouwenteams…

… zijn minder gevoelig voor hiërarchie. Onder de vrouwen heerst een gelijkwaardigheidsmoraal.

… laten zich minder beïnvloeden door veranderingen in de omgeving. Ze houden vast aan principes en gemaakte afspraken.

… vechten conflicten subtieler uit dan mannen. Ze duren vaak ook langer dan in mannenteams.

… zijn mensgericht. Emoties krijgen hier alle ruimte.

… zien meerdere wegen naar Rome. Daardoor lijken ze minder doortastend en besluitvaardig. Discussies kunnen lang aanhouden.

… hebben de neiging tot coalitievorming. Ze scoren hoger op teamplayergedrag.

