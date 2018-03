Ben jij gemaakt voor een job in sales? Deze bedrijven zien je graag komen vacature.com sales

14 maart 2018

10u19

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Ben je een geboren verkoper? Mooi zo, je zal nooit lang werkloos blijven. Bijna alles is namelijk te koop! Een shortlist van de diverse bedrijven die via onze site op zoek zijn naar jouw salestalent.

DSM Keukens

De keukenspecialist die je wellicht bekend is van de reclamespotjes zoekt jonge en oude(re) nieuwe medewerkers om de verkoop verder op te krikken. Voor filialen in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen rekruteert DSM keukens junior sales talent maar ook commerciële filiaalmanagers die al over enige ervaring beschikken en een verkoopteam willen aansturen. Juniors genieten een interne opleiding van de beste verkopers. Van interessante doorgroeimogelijkheden, een unieke werksfeer, uitdaging en een aantrekkelijk loonpakket profiteren alle functies binnen dit stabiel en toekomstgericht bedrijf.

IQVIA

Ligt je passie meer in de medische/ farmaceutische wereld? Dan kan je je sales talent benutten bij IQVIA. De multinational die ontstond na fusie van IMS Holdings en Quintiles heeft een groot aantal sales vacatures verspreid over gans Vlaanderen in de aanbieding. Zo kijken ze onder meer uit naar Apotheek Afgevaardigden, Medisch Afgevaardigden en Regional Sales Managers. Wie zijn verkooptalent (en -ervaring) combineert met een wetenschappelijk bachelor- of masterdiploma heeft een streepje voor. Treed je in dienst bij IQVIA mag je je verheugen op meer dan 50.000 collega's verspreid over een honderdtal landen. En uiteraard op de vele voordelen van werken in een groot bedrijf.

Albert Heijn

De Nederlandse supermarktketen die sinds enkele jaren oprukt in ons land, zit dan weer verlegen om straffe verkopers met leidinggevende skills. Om hun opmars vol te houden hebben ze Winkelmanagers nodig die de nieuwe filialen willen uitbouwen tot een succesverhaal. Ook ambitieuze Assistent Winkelmanagers mogen zich aandienen om als rechterhand van de Winkelmanager de rangen te versterken.

Ubiway

Combineer je zin voor ondernemen met een passie voor sales, kun je je kans wagen als zelfstandig uitbater van een Press Shop voor Ubiway. Voor verschillende regio's rekruteert de convenience keten nieuw personeel. In tegenstelling tot een overschot aan commerciële feeling en enthousiasme, is een hoger diploma niet vereist voor deze job.

Mercedes-Benz

Ook Mercedes-Benz breidt zijn salesteams uit. De bekende autofabrikant zoekt zo niet alleen een Key Account Manager om het commercieel beleid te ondersteunen, maar ook een Sales Trainer MB Vans voor wie zijn kennis graag doorgeeft aan topverkopers in de dop. Je vervelen is bij voorbaat uitgesloten. Welke functie je ook kiest: veelzijdigheid, uitdaging en zelfontplooiing staan op het voorplan.

AB InBev

De grootste brouwerij ter wereld -met hoofdzetel in Leuven- werft eveneens aan! Als Sales Promotor of Regional Account Manager bouw je duurzame commerciële relaties uit. Je draagt bij tot de strategie en groei van de internationale bierproducent én lanceert in sneltempo zelf een mooie carrière.

Bringme

Kies je liever voor een jong en sterk groeiend Belgisch bedrijf, kan je bijvoorbeeld terecht bij Bringme. Het innovatieve postbedrijf verwelkomt graag een vertegenwoordiger die de verkoop van hun vernieuwende Bringme Boxes verder laat boomen.

