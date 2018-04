Ben jij een topper in financiën? Deze jobs zijn op je lijf geschreven vacature.com finance

De boekhouder kent waarschijnlijk iedereen, maar op een moderne financiële afdeling resideren nog een heleboel andere experts, die even belangrijk zijn voor het goede functioneren van een bedrijf. We verduidelijken de opdracht van enkele misschien wat vagere profielen.

Financieel gezond: de actuaris

Een langere, maar begrijpelijkere benaming voor actuaris is verzekeringswiskundige. Deze professional heeft best zowel van wiskunde als van financiën véél kaas gegeten. De actuaris werkt doorgaans in de verzekeringssector en zijn opdracht luidt een ‘evenwicht te garanderen tussen inkomsten en uitgaven’. Hij of zij berekent met andere woorden wat er aan middelen moet binnenkomen en wat er kan buitengaan om het bedrijf gezond (en dus veilig voor de klant) te houden. De actuaris hanteert een lange termijnvisie en stippelt uit wat er nodig is om de goede werking ook in de toekomst te blijven garanderen. Actuarissen staan in voor de gezondheid van instellingen en ‘certificeren’ hen. Zonder deze certificatie wordt een bank, verzekeringsinstelling of pensioenfonds als onbetrouwbaar beschouwd.

Schatten met cijfers: de auditor

Simpel gesteld gaat een auditor na of een bedrijf naar behoren draait. Een zogenaamde interne audit is een onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen kritisch analyseert. Financiële auditors duiken in de cijfers van alle afdelingen, van productie tot HR. Ze zoeken op basis daarvan naar wat beter kan en waar zoal bespaard kan worden. Het zijn straffe boekhouders die risico’s in kaart brengen en aanbevelingen doen om deze te minimaliseren. Om te overleven in de huidige, hoog competitieve maatschappij stellen werkgevers de hulp van auditors steeds meer op prijs. Ze zijn een onmisbare schakel in elk groot bedrijf. Interne auditors worden door het bedrijf zelf aangesteld, terwijl externe auditors in opdracht van een derde partij werken.

De eindverantwoordelijke: de CFO

De CFO of Chief Financial Officer is de grote baas van het financiële departement. Hij of zij draagt de eindverantwoordelijk voor alle financiële acties van een bedrijf. De taak van de CFO is dan ook heel uitgebreid. Hij of zij is een volbloed manager, die de financiële teams onder hem/haar aanstuurt, resultaten rapporteert en overlegt met het management en de andere departementen. Maar tegelijk is de CFO ook een echte financiële krak die een brede vakkennis inzet om het bedrijf te laten groeien en winstmarges de hoogte in te jagen. Hiervoor dient de financieel directeur eveneens te beschikken over een strategische geest. Hij stelt een groeiplan op en coördineert de vorderingen die het bedrijf op dit vlak boekt.

Eerste hulp bij belastingaangifte: de estate planner

De estate planner, in het Nederlands ook wel successie- en vermogensplanner genoemd, is vooral populair bij welgestelde landgenoten. Hij of zij helpt familievermogens optimaal te beheren en staat daarbij steeds klaar met deskundig advies. De Estate Planner is je rechterhand bij het opstellen van een huwelijkscontract, bij echtscheidingen of in erfeniskwesties. Ook op gebied van andere geldzaken, zoals schenkingen (al dan niet aan een goed doel), leningen binnen de familie of je belastingaangifte kent deze man of vrouw alle tips en tricks.

Manusje-van-alles: de controller

De Controller heeft dan weer de zakenwereld als actieterrein. Het is een financieel-economisch expert die de directie ondersteunt met onomwonden financieel advies. Op basis daarvan kunnen managers weloverwogen beslissingen nemen. De controller helpt dus bij het uitstippelen van het financieel beleid. Ter cijfermatige staving van zijn goede raad bezorgt hij onder meer periodieke financiële rapporten, balansen, de jaarrekening, investeringsanalyse en meerjarenplanningen. De actieradius van de controller kan erg breed zijn. Zo treedt hij geregeld ook buiten de financiële paden om bedrijfssystemen en geleverde kwaliteit te optimaliseren. Een moderne controller is van alle markten thuis.

Beloningspecialist, of Reward and Benefits Specialist

Verder is de Reward and Benefits Specialist in veel grote bedrijven een welkom financieel profiel. Een aanzienlijk deel van de inkomsten van een firma vloeien immers terug naar de werknemers in de vorm van loon. Hier komt de (vrij vertaalde) ‘loon- en voordelen’ specialist in het spel. Zijn taak omvat het uitdokteren van een efficiënt, aantrekkelijk verloningssysteem dat de werkgever in staat stelt zoveel mogelijk aan te bieden tegen een zo laag mogelijk kostenplaatje. De beloningspecialist berekent lonen en vult zo efficiënt mogelijk aan met extralegale voordelen, waar minder belastingen op betaald moeten worden. Dit doet hij in harmonie met de bedrijfsfilosofie en uiteraard ook met de wet. Desgewenst informeert hij het personeel omtrent deze materie. Een goede Reward and Benefits Specialist is belangrijk om talent aan te trekken dat anders misschien verloren gaat aan de concurrentie.

