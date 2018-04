Ben jij een pc- of Mac-mens? Doe de test!

Ronald Meeus

23 april 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 vacature.com Het is een van de grootste tegenstellingen in de consumentencultuur: je hebt gebruikers die zweren bij Windowspc's en je hebt de grote Mac-adepten. Maar bij welke van die twee hoor jij en bij welke zou je misschien moéten horen? Een checklist.

Wanneer je simpelweg de som maakt van de tien elementen die we hier zo dadelijk zullen belichten, zou de eindconclusie - puur numeriek - moeten zijn dat je volgende computer een Mac moet zijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk: elke gebruiker heeft verschillende noden, en dus zullen bepaalde elementen in deze checklist voor jou misschien zwaarder doorwegen dan andere.

1. Prijs versus rekenkracht

Macs zijn door de band een stuk prijziger. Voor de prijs van een gemiddeld toestel (toch ergens ten noorden van 1.000 euro) heb je een veel krachtigere Windowspc in huis. Wanneer er nieuwe Macs verschijnen, zijn die meestal eventjes voor op gebied van rekenkracht, maar pc-fabrikanten halen altijd snel in.

Winnaar: Windows

Kijk hier voor actuele prijzen van alle Mac-modellen.



Kijk hier voor actuele prijzen van alle Windows 10-modellen.

2. Gebruiksgemak

Geen discussie: wanneer u de twee besturingssystemen (Windows 10 en Mac OS) naast elkaar gebruikt, is Mac OS gewoon makkelijker. Elementen zijn eenvoudiger terug te vinden en handelingen hebben minder stappen nodig. Wil je bijvoorbeeld een programma desinstalleren? Gewoon naar het vuilnisbakje slepen en het is gebeurd. Ga daar maar eens aan staan met Windows 10.

Winnaar: Mac

3. Design

Op het gebied van design is er intussen geen duidelijke winnaar meer. Apple heeft nog steeds mooi vormgegeven computers in de handel, maar de fabrikanten van Windowspc's hebben op dat gebied de afgelopen jaren een enorme inhaalbeweging gemaakt.

Winnaar: Beide

4 / Software en videogames

Sinds de komst van de Mac App Store, en het feit dat meer en meer software en diensten gewoon via de webbrowser bereikbaar zijn, is het verschil qua software en beschikbare games wat minder geworden. Maar toch: veel software is nog steeds uitsluitend beschikbaar voor Windowspc's. Dat geldt extra voor videogames. Windowspc's zijn hier dus een duidelijke winnaar, helemaal wanneer u iets meer obscure software gebruikt. Voor meer courante software als Microsoft Office of Adobe Photoshop maakt het dan weer geen verschil: die komen zowel in een Windows- als een Mac-versie.

Winnaar: Windows

5. Keuze

We zouden het soms vergeten, maar Apple is ook maar één enkele fabrikant, waar Windowspc's door een hele hoop concurrenten worden gemaakt. Je hebt dus gewoon veel meer keuze in het Windowssegment, op het gebied van schermgrootte, hardwareconfiguraties en andere elementen.

Winnaar: Windows

6. Ondersteuning

Wanneer u problemen hebt met een Windowspc zal de eigenaar van de winkel waar u hem hebt gekocht in de regel alleen eenvoudige problemen zelf kunnen oplossen. Wanneer het iets complexer zit, moet het toestel meteen naar een herstelpunt van de fabrikant. Apple heeft grote moeite gedaan om ervoor te zorgen dat zijn technische ondersteuning veel dichter bij de klant staat: via het eigen retailkanaal (zoals Switch-winkels in België) wordt er meteen diepgaand gekeken naar wat er schort.

Winnaar: Mac

7. Veiligheid

De aankoop van een Mac zorgt er niet automatisch voor dat je gevrijwaard blijft van virus- en malware-aanvallen. In de recentste versie van Mac OS, High Sierra, zat er zelfs een compleet ridicule beveiligingsfout waarvoor Apple een hoop krediet verloor. Maar toch: de meeste virussen en malware zijn nu eenmaal geschreven voor Windowspc's, omdat de booswichten erachter daarmee meteen een veel grotere groep van potentiële slachtoffers hebben.

Winnaar: Mac

8. Touchscreen

Een element waarop Macs momenteel achterlopen, en dat stilaan een courant element is geworden bij computergebruikers, is een aanraakgevoelig scherm. Ook op gebied van 'convertibles', laptops die kunnen worden omgebogen tot een tablet, komt Windows als overwinnaar uit de strijd.

Winnaar: Windows

Bekijk hier de actuele prijzen van alle 'convertible' computers

9. Samenwerking met andere apparaten

Wanneer je vaak data wisselt tussen je smartphone of tablet en je computer, heeft Apple nog wel een voetje voor. Die smartphone of tablet kunnen dan natuurlijk wel beter een iPhone of iPad zijn, maar wanneer je binnen het eigen 'ecosysteem' van Apple blijft loopt de samenwerking bijna naadloos. Gegevens van verscheidene apps worden constant en naadloos geüpdatet tussen de twee toestellen via iCloud, en er is de enorm handige 'Handoff'-functie, waarmee foto's, video's en andere bestanden gewoon kunnen worden versleept van het ene toestel naar het andere.

Winnaar: Mac

10. Keuze in besturingssystemen

Vergeet ook niet dat je op een Mac gewoon beide besturingssystemen kunt installeren. Wie echt het beste van de twee werelden wilt hebben, zet dus Windows 10 als tweede besturingssysteem op zijn Mac. Natuurlijk zijn er een paar verschillen die dat niet altijd even handig maken: er zijn bijvoorbeeld belangrijke verschillen in de toetsenbordindeling, en de touchpad van de Mac verliest een deel van zijn functionaliteit in Windows. Maar wanneer je na het voorgaande neigt naar Mac, is dit een manier om de een paar van de nadelen ten opzichte van Windows weg te vlakken.

Winnaar: Mac

Vergelijk hier alle prijzen van de betere computers

Lees ook:

Vijf redenen om onmiddellijk over te schakelen op een 4k-tv

Dit zijn de 5 populairste laptops van het moment

Apple wil aanpasbare Mac Pro volgend jaar uitbrengen