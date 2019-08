België schreeuwt om ingenieurs! Deze functies zijn het hardst nodig vacature.com ingenieurs

29 augustus 2019

08u00

Olivier Lambert (OnlyEngineersJobs) legt uit welke soorten ingenieurs het meest gewenst zijn.

Most wanted: software engineer

Ingenieurs met kennis van IT zijn veruit het meest gegeerd op de arbeidsmarkt, zowel op Vlaams als op nationaal niveau. Waar ingenieurs vroeger in de eerste plaats aan technische projecten werkten, zijn ze nu steeds meer nodig in de informaticasector. Ten gevolge van de digitalisering overtreft de vraagt naar software ingenieurs tegenwoordig zelfs de vraag naar burgerlijk of industrieel ingenieurs. Als software engineer ontwerp en test je software ter verbetering en ontwikkeling van computerprogramma’s. Momenteel is vooral in de banken- en energiesector de vraag naar dit type ingenieurs erg groot. Werkgevers in deze sectoren zetten immers zwaar in op digitalisering. Banken als ING en Belfius werken zo bijvoorbeeld hard aan de ontwikkeling van apps waarmee klanten gemakkelijk en veilig online kunnen betalen. De meeste jobs vind je in de hoofdstad, maar ook in Antwerpen piekt het aantal openstaande vacatures.

Project engineer

Het tweede meest gezochte profiel is dat van project ingenieur. Op deze positie ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, coördineren en implementeren van projecten. Je staat ook in voor de voorbereiding en opvolging van investeringsdossiers en pijnigt je hersenen voor de optimalisatie van het productieproces. Doen er zich op dit vlak problemen voor is het opnieuw aan jou om deze te analyseren en oplossingen aan te reiken. Domeinen als integratie van architectuur, stabiliteit en technische uitrustingen hebben voor jou geen geheimen meer.

In de transportindustrie is de vraag naar projectingenieurs bijvoorbeeld groot. In ons land vind je zo bij Alstom heel wat mogelijkheden. Dit bedrijf is gespecialiseerd in signalisatie van het treinnetwerk en speelt wereldwijd een voortrekkersrol. In Charleroi zijn ze zelfs de belangrijkste private werkgever.

Systems engineer

De Belgische top drie wordt afgesloten door de functie van systeemingenieur. Deze veelgevraagde specialist geeft advies over de toepasbaarheid van apparatuur en systeemprogrammatuur. Hij of zij kijkt toe op de installatie, ingebruikname en de invoering van deze programmatuur. Daarnaast installeert en configureert hij/zij controlesystemen voor de servers, voert analyses uit en lost systeemstoringen op. Verder behoort het ontwikkelen van methodes voor vergelijking van apparatuur en programmatuur tot het takenpakket, naast het evalueren van het gebruik van automatiseringsmiddelen. Ook voor deze functie ontdek je onder meer bij Alstom heel wat vacatures. Maar ook Engie schreeuwt om nieuw talent.

Sales engineer

In Vlaanderen geldt sales engineer als derde meest gezochte ingenieursprofiel, wat in de Belgische top op de vierde plaats komt. Een sales ingenieur combineert technische en commerciële skills door complexe producten of diensten aan de man te brengen. Hij of zij heeft een diepgaande kennis van de technologie achter het product in kwestie en de verschillende onderdelen waaruit het bestaat. Ook doorgrondt een sales engineer de wetenschappelijke methoden die aan de basis liggen en ervoor zorgen dat een product naar behoren functioneert. Hij/zij verkoopt deze complexe technologieën aan (overheids-) bedrijven.

Support engineer

Hekkensluiter in de nationale top vijf is de functie van support engineer. Voor deze technicus zijn sociale vaardigheden onontbeerlijk, want je bent immers verantwoordelijk voor het behandelen van klantenvragen. Je biedt hen technische ondersteuning en ruimt hun problemen en bezorgdheden van de baan. Meestal werk je vanuit kantoor, waar je klantenmails en telefoons beantwoordt. Je identificeert technische problemen en stuurt indien nodig een technieker uit om de situatie op te lossen. Je volgt klachten verder op en stelt zo nodig rapporten op rond productproblemen.

