Belgen vragen amper om opslag. Zo kan het beter Loes Liemburg

12 juni 2019

07u30

Belgen vragen niet zo vaak om opslag: slechts een kwart van de voltijdse werknemers heeft vorig jaar om loonsverhoging durven vragen in ons land. Hoe kan het beter?

In 2018 heeft meer dan driekwart van de Belgen die voltijds werken niet om opslag gevraagd. 62 procent overweegt ook niet om dat dit jaar wel te doen. Het nog slechtere nieuws is dat van de mensen die het wél durven vragen, slechts 10 procent de gevraagde loonsverhoging ook krijgt. Dat alles blijkt uit een recent onderzoek van Indeed. Wat kan je doen als je toch die loonsverhoging wil?

Tip: Lees hier onze gids over loononderhandelingen om tot in de puntjes voorbereid te zijn.

Tijdens je sollicitatie

De boutade gaat dat je vooral loonsverhoging krijgt door te veranderen van werk. Sowieso is ‘hoeveel wil je verdienen?’ een vraag die je op een bepaald punt krijgt tijdens een (succesvolle) sollicitatieprocedure. Op dat moment met je mond vol tanden staan, getuigt van weinig voorbereiding. Zorg dus dat je héél goed weet wat je waard bent. Dat wil zeggen dat je al perfect moet weten welk loon andere werknemers in een gelijkaardige functie en met een gelijkaardig aantal jaren op de teller krijgen.

Niet blij met het voorstel van de tegenpartij? Kaart dat dan meteen - beleefd en respectvol - aan, want dit is echt het moment van de waarheid.

Tip: Weet jij wat je waard bent? Vergelijk via het Salariskompas je eigen loon met dat van andere werknemers in dezelfde sector en met gelijkaardige werkervaring en diploma’s.

Zorg dat je ook duidelijk het verschil kent tussen je brutoloon en wat je daar netto van overhoudt. Gebruik deze handige bruto-netto-calculator om het te berekenen.

Bij je huidige werkgever

Wie niet vraagt...

Het is heel logisch dat je een mooi salaris in de wacht probeert te slepen, al is het wel belangrijk om te polsen of er onderhandelingsruimte is. Je zal niet in elke job of in elke sector een individuele loonsverhoging kunnen onderhandelen. Je moet ook je moment weten te kiezen, bijvoorbeeld wanneer je net een groot project afrondde, een jobaanbieding kreeg van een concurrent of wanneer je takenpakket serieus is toegenomen. Wanneer je werkgever net in slechte papieren zit, is het logischerwijs géén goed moment.

Lees ook: Zo blijf je overeind tijdens je loononderhandelingen

Blijf bij de feiten en cijfers

Waarom vind je dat je een bepaald salaris waard bent? Kom met meetbare of tastbare feiten aanzetten (opnieuw: Salariskompas). Benadruk bijvoorbeeld de extra verantwoordelijkheden ten opzichte van je vorige job, nuttige skills die je opdeed of bijzondere resultaten die je boekte.

Pas op: je persoonlijk leven doet er heus niet zo hard toe voor je baas. Dat jij een extraatje wel kan gebruiken omdat je net een huis kocht of omdat er een kindje onderweg is, gebruik je maar beter niet als argument, want dan kom je echt wel onprofessioneel over. Gebruik dus enkel werkgerelateerde feiten om te bewijzen dat je die extra verloning echt waard bent.

Oefen het gesprek

Vind je het moeilijk om over geldzaken een open en eerlijk gesprek te voeren? Daar ben je echt niet alleen in. Reden te meer om je goed voor te bereiden. Vraag bijvoorbeeld aan je partner of een vriend(in) om je daarbij te helpen. Laat hem of haar de manager spelen en probeer te overtuigen met je argumenten en weerwerk te bieden bij tegenargumenten.

The big picture

Loon is meer dan cash alleen: beslis dus ook voor jezelf of je ‘opslag’ niet kan in de vorm van bepaalde extralegale voordelen die je goed kan gebruiken, of zelfs niet-financiële verloningen, zoals flexibele uurroosters of extra verlofdagen.

