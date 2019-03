Bediende in chemie en farma verdient vaak meer dan 4.000 euro bruto De loonverschillen tussen sectoren uitgeklaard Hermien Vanoost

04 maart 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Hoeveel je verdient, hangt niet alleen af van je diploma en ervaring, ook de sector waarin je werkt heeft een grote invloed.

Openlijk praten over ons loon, dat zijn we in ons land niet gewoon. En met reden blijkbaar. Uit een recente rondvraag van vacature.com en Vlerick Business School blijkt dat we helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in het loon van onze directe collega’s. Wat we vooral willen weten, is hoeveel we in onze job en in onze sector kunnen verdienen en of wat we verdienen wel marktconform is. We willen met andere woorden achterhalen of we rechtvaardig behandeld worden. Wat ik van mijn werkgever krijg, strookt dat met wat ik ergens anders zou verdienen? Niet zo verwonderlijk dus dat het Salariskompas op onze website al jarenlang een bijzonder populaire tool is onder werknemers. De samenstelling ervan gebeurt op basis van een enquête onder de surfers op vacature.com. Voor het voorbije jaar vulden bijna 43.000 voltijds werkende bedienden in Vlaanderen het Salariskompas in.

Helft bedienden in chemie en farma krijgt meer dan 4.000 euro bruto

Uit de cijfers van afgelopen jaar blijkt direct dat je nog steeds in de chemie of farmaceutische industrie (4.441 euro) moet zijn voor de allerhoogste lonen. De helft van de bedienden die er werken, ontvangen meer dan 4.000 euro bruto per maand. Ten opzichte van voorgaande jaargangen zien we vooral dat de lonen in de technologische industrie, de bouw, energie & milieu en de overheid en non-profit er goed op vooruitgaan. De laagste lonen vinden we in de sector ‘toerisme, sport & recreatie’ (2.841 euro). Het verschil tussen de sector waar je het meest en minst kunt verdienen, loopt op tot bijna 1.600 euro!

Maken we diezelfde analyse voor de verschillende functiedomeinen, dan stellen we vast dat vooral de ingenieurs en de technische specialisten erop vooruit zijn gegaan. Tussen 2016 en 2018 zagen zij hun gemiddelde brutomaandloon met zo’n 3 procent stijgen. Erg verwonderlijk is die stijging niet, aangezien het twee van de meest hardnekkige knelpuntberoepen op onze arbeidsmarkt zijn.

2 op de 3 IT’ers rijden met bedrijfswagen rond

We gingen ook nog even naar de extralegale voordelen kijken. De maaltijdcheques en de eindejaarspremie blijven het populairst: driekwart van de bedienden vindt ze in zijn salarispakket terug. De bedrijfswagen blijft verder alomtegenwoordig. Zowat de helft van de bedienden in deze studie krijgt er een ter beschikking van zijn werkgever. Uitschieters zijn de consultants, de IT’ers en de ingenieurs. Meer dan twee derde van de werknemers in dergelijke functies (niet-kaderleden) rijdt met een bedrijfswagen rond.

