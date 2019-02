Gesponsorde inhoud Als ingenieur op zoek naar een ‘stabiele’ werkgever in volle ontwikkeling? Dit duo bouwt mee aan de stations van morgen NMBS ingenieurs

21 februari 2019

12u00 0

NMBS zet volop in op de verfraaiing van haar stations en hun omgeving. Achter die revival gaat onder meer een team van dynamische ingenieurs schuil. Lieselotte Swinnen (36) en Brecht Kerkhofs (29) zijn mee verantwoordelijk voor de structuurberekening van gebouwen en constructies. “Bijdragen aan een betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze stations maakt onze job altijd een tikkeltje bijzonder”, luidt het unisono.

Het station is veel meer dan een plek van vertrekken, passeren en aankomen. Het ontpopt zich tot een visitekaartje van de stad dankzij het toenemende gebruik van het openbaar vervoer, de grotere beleving en ingrijpende renovaties. Een kantoorgebouw nabij het Brusselse Zuidstation vormt het epicentrum van die vernieuwingsgolf. Gedreven ingenieurs, tekenaars en architecten staan er aan de basis van opmerkelijke stationsprojecten, zoals we die onder meer in Gent, Mechelen, Roeselare en Kortrijk kennen.

Variatie troef

Burgerlijk ingenieurs bouwkunde Lieselotte Swinnen en Brecht Kerkhofs werkten tot voor kort onder de vlag van Eurostation. Nu het bureau geïntegreerd is binnen NMBS Stations wint de afdeling ‘studie(bureau)’ er nog aan belang. “Onze job bestaat hoofdzakelijk uit het berekenen van structuren, zodat de stabiliteit aan de recentste normen voldoet”, steekt Lieselotte van wal. Ze heeft intussen meer dan tien jaar ervaring op de teller. “Toch voelt geen enkele taak als repetitief aan, want onze berekeningen omhelzen tal van verschillende aspecten: van het stationsgebouw zelf, over seinhuizen en tunnels, tot ondergrondse parkings en fietsenstallingen. Het totaalplaatje resulteert in een betere, duurzame mobiliteit. En dat leeft bij de bevolking, dat bewijst de actualiteit.”

Benieuwd geworden? Bekijk hier de mogelijkheden bij NMBS

Uitdagende job

Verschillende aspecten maken een job als ingenieur bij NMBS apart. “Onze projecten zijn berekend op een levensduur van honderd jaar. De uitdaging is dus niet min”, gaat Brecht verder. “De meeste werken verlopen gefaseerd, want het treinverkeer mag niet gehinderd worden. Dat vraagt ook om tijdelijke constructies, waar we eveneens onze tanden in kunnen zetten.”

Open cultuur

Toen Brecht een jaar geleden bij Eurostation – nu NMBS – aan de slag ging, voelde hij zich er meteen thuis. “Stabiliteitsberekeningen vragen om de nodige verantwoordelijkheidszin. Ik kreeg meteen de kans om mij te ontplooien, maar kan ook altijd terecht bij mijn collega’s. We krijgen hier de mogelijkheid om ons in een dossier te verdiepen, wat onze taken naar een hoger niveau tilt”, luidt het. Diverse schakels dragen bij tot de vernieuwing van een station. “Op ons kantoor heerst een open cultuur”, verduidelijkt Lieselotte. “We sturen tekenaars aan en overleggen vaak met architecten. Op de werf gaan we na of alles volgens plan verloopt. Dat zorgt voor extra variatie.”

Aangename werksfeer, mooie verloning

Lieselotte en Brecht loven de werk-privébalans bij NMBS. “De vlotte bereikbaarheid spreekt voor zich”, legt Brecht uit. “Daarnaast vormen ook de aangename werksfeer, glijdende uren en mogelijkheid om één dag per week thuis te werken belangrijke troeven. De correcte verloning en mogelijkheid tot bijscholing maken het plaatje compleet.”

Ontdek hier de openstaande vacatures bij NMBS