Alles wat je moet weten over het loopbaansparen Joni Horemans

15 juli 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Nu de temperaturen stijgen, smachten de meesten van ons naar ons jaarlijks verlof. De manier waarop we onze vakantie regelen én het aantal dagen waar we recht op hebben, zou wel eens flink kunnen veranderen door het loopbaansparen. Een effectieve regeling laat wel nog even op zich wachten.

Misschien wel even belangrijk als je loon, zijn het aantal vakantiedagen dat je werkgever uitdeelt. Wettelijk gezien heeft iedere voltijds werkende Belg recht op twintig verlofdagen per jaar, bovenop de tien wettelijke feestdagen.

Maar sommige sectoren/ bedrijven voorzien flink veel extraatjes. In het kader van de wet op ‘werkbaar en wendbaar werk’ (ook bekend als de wet Peeters, nvdr) maakte de overheid bovendien de weg vrij naar een systeem, het zogenaamde loopbaansparen, waarmee je extra verlof kan opsparen. Het idee is dat je een spaarpot van vrije tijd kan aanleggen, waar je dan later gebruik van kan maken.

Hoewel de maatregel al in voege is sinds 2017, kent die in de praktijk nog maar weinig navolging. Dat heeft zo zijn redenen. Zo zorgt de uitrol van het op (inter-)sectoraal niveau voor heel wat complicaties en onbeantwoorde vragen. Het sociaal overleg erover verloopt moeizaam, en bij gebrek aan een cao blijven de mogelijkheden om vakantie op te sparen voor later beperkt. De Nationale Arbeidsraad bereikte immers geen akkoord rond loopbaansparen en de huidige wet rond arbeidsduur laat niet toe overuren op te sparen. Wettelijke vakantiedagen en feestdagen komen sowieso niet in aanmerking.

Loon voor vakantie

Momenteel mogen de sectoren een poging wagen een cao af te sluiten, maar ook dit leverde nog niet veel op. Geert Vermeir van SD Worx licht toe: “In enkele sectoren, onder meer chemie en petroleum, maar ook in het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), was er dit voorjaar een zogenaamde ‘aanhangigmaking’. Loopbaansparen kwam er formeel op de onderhandelingstafel. De sociale partners krijgen vervolgens zes maanden de tijd om een sectorale regeling te maken. Lukt dat niet, dan kan een individuele werkgever aan de slag. In augustus en september lopen de deadlines in de betrokken sectoren af. Ofwel is er een sectorale cao, ofwel kunnen bedrijven vanaf dan een ondernemingscao sluiten.”

Het is dus nog afwachten of er een regeling rond loopbaansparen komt. Desondanks brengen sommige bedrijven het al in de praktijk, waaronder SD Worx zelf en Colruyt. “Waar de wet of de sector niets bepaalt, is er ruimte”, verklaart Vermeir. “Bijvoorbeeld kunnen extra vrije dagen in de onderneming of anciënniteitsdagen in de spaarrekening belanden. Ook variabel loon kan in aanmerking komen.”

Vakantiekampioenen

Voorlopig moeten we het dus hebben van de goodwill van onze werkgever en de extra vrije dagen die deze al dan niet gunt. Of van het surplus aan vakantiedagen die op sectoraal niveau worden toegekend, want de ene sector is zo al vrijgeviger dan de andere. Het zal je waarschijnlijk niet verwonderen dat het onderwijs de beste punten haalt wanneer het op aantal jaarlijkse verlofdagen aankomt. Daar spreken ze trouwens niet van dagen, maar van weken: werknemers krijgen er 16 weken vakantie. Dat moet je natuurlijk wel met een korrel zout nemen, want leerkrachten moeten wel degelijk vaak werken tijdens de schoolvakanties, om bijvoorbeeld herexamens te organiseren. Daarnaast staat de overheid bekend als vakantiekampioen. Vlaamse ambtenaren mogen rekenen op 35 verlofdagen per jaar en federale ambtenaren krijgen er jaarlijks 26. Verder zijn ook werknemers in de chemie en petrochemie en bij banken en in gezondheidsinstellingen verzekerd van extra verlof.

