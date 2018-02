Alexander De Croo: “Geef elke werknemer 2 jaar om bij te scholen” Opinie Redactie vacature.com

23 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com De wereld rondom ons is pijlsnel aan het veranderen. Toch aarzelen we om opleidingen te volgen en onszelf nieuwe vaardigheden eigen te maken. Daar moet verandering in komen, vindt vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. En wel met dit plan.

Elke industriële revolutie heeft een onderwijsrevolutie met zich meegebracht. Dat kan en mag met de vierde industriële revolutie niet anders zijn. In een tijd waarin machines en algoritmen ‘leerlingen’ worden, moeten mensen meer dan ooit de kans krijgen om te blijven leren. Maar leren is niet alleen belangrijk voor de arbeidsmarkt, de economische groei en de jobs. Het is een integraal deel van onze menselijke ontwikkeling. We leren van geboorte tot de dood. Daarom mijn voorstel voor de invoering van een universeel recht om te leren.

Universeel recht op leren

De vierde industriële revolutie is, gestuwd door automatisering en digitalisering, onze samenleving en onze economie snel en diepgaand aan het veranderen. Voor heel wat mensen boezemt die omwenteling angst in. Uit onderzoek weten we dat slechts vier op tien Europeanen denken dat ze over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Dit is een wake-up call, die vraagt om een creatieve en geloofwaardige oplossing die ons sociaal contract versterkt en vernieuwt. De introductie van een universeel recht op leren is zo’n oplossing. Iedereen moet de kans krijgen om zijn vaardigheden gedurende zijn hele leven verder te ontwikkelen. Samen met onze sociale zekerheid en onze alom geprezen gezondheidszorg moet dit recht op levenslang leren één van de hoekstenen van ons sociaal contract worden.

Zijn de huidige benaderingen van on-the-job training en levenslang leren onvoldoende en ontoereikend? Ik denk het wel. De investeringen op het vlak van levenslang leren zijn niet in lijn met de fundamentele transformatie die we doormaken. Vaak zijn het vooral mensen die al heel wat kwalificaties op zak hebben die er gebruik van (kunnen) maken, terwijl de meest kwetsbaren uitgesloten blijven. Ook hangen werknemers nog vaak af van de goodwill van bedrijven, al zijn er gelukkig ook al veel uitzonderingen.

Focus op technologische vaardigheden

Mijn voorstel is dat iedereen het recht krijgt om gedurende zijn loopbaan twee jaar de eigen vaardigheden bij te spijkeren. Dat kan ononderbroken gedurende één lange periode of tijdens verschillende momenten in de loopbaan. De trainingen moeten vooral gericht zijn op het ontwikkelen van technologische vaardigheden en competenties waarmee we ons als mensen van machines en robots kunnen differentiëren, denk aan creativiteit, emoties, interactie met anderen, omgaan met fouten of ondernemersvaardigheden.

Zoals ik al aangaf: elke industriële revolutie betekent ook een onderwijsrevolutie. Wat mij betreft moet de vierde Industriële Revolutie leiden tot de invoering van een universeel recht op leren, waardoor iedereen ongeacht achtergrond, leeftijd, anciënniteit of inkomensniveau een ​​gelijk recht heeft op continu leren.

Lees ook:

In deze jobs is je toekomst verzekerd

Belgische werknemers scholen veel te weinig bij

Facebooken en gamen: bedrijven kiezen voor 'het nieuwe leren'

Bron: vacature.com.