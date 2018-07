Alarmerend: een op vier kijkt Netflix op het werk Anneleen De Leyn

03 juli 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Een vierde of 26 procent van de Netflixklanten* volgt zijn favoriete serie gewoon verder op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek (2017) van Netflix bij 37.000 gebruikers over de hele wereld. Een opvallend cijfer, dat toch wel wat alarmerend nieuws is voor werkgevers.

Over hoe de Netflixers dat dan precies arrangeren op het werk, blijft het onderzoek stil. Wie zo stiekem mogelijk wil kijken, kijkt misschien nog het best op z’n smartphone? In 2016 keek nog maar 10 procent van de abonnees Netflix op de smartphone. Wellicht kijken we daarop korter, want toch zegt de helft wel eens te kijken via z’n smartphone. Uit onderzoek blijkt dat ze in de VS meer en meer mobiel kijken via tablets of smartphone. Ook onze noorderburen kijken de laatste jaren intussen al gemiddeld 2 uur per week Netflix via de smartphone. Een fenomeen dat wellicht ook bij ons in stijgende lijn gaat.

Bingewatchen tot op de (openbare) pot

Al een paar jaar kan je Netflixseries en -films ook downloaden om ze later offline te bekijken. Dat zorgt er voor dat we ons bingewatchen ook buitenshuis verder kunnen zetten. Velen gebruiken zelfs de pauzeknop niet meer om naar het toilet te gaan. Erger nog, uit het onderzoek blijkt dat 7 procent niet vies is om te bingewatchen op openbare toiletten.

Trein gemist: het was te spannend op mijn scherm

Hoewel we toch nog veel thuis Netflixen, doen de meesten (twee derde) dat intussen onderweg: van en naar het werk, op de trein, bus of op het vliegtuig. Het enige risico dat hieraan verbonden is, is dat je zo wordt meegesleept in het verhaal dat je je halte mist. Het is bij 17 procent al eens voorgevallen. Kijken in het openbaar geraakt ook meer en meer ingeburgerd. Bijna de helft heeft al eens iemand betrapt op stiekem meekijken. Toch schaamt 18 procent er zich voor om en plein public kijken. Het gekke is dat al bijna evenveel kijkers zich toch laten gaan als het verhaal wat emo wordt: 20 procent zegt wel eens een traantje weg te pinken in het openbaar.

Focus op het werk, Netflix na het werk

Maar dus: 1 op 4 van de ondervraagde klanten heeft het moeilijk om te stoppen met kijken eens ze op het werk aankomen. Toch let je daar beter mee op. Wie met z’n hoofd te veel in een serie of film blijft hangen, kan niet erg gefocust zijn op het werk. Vroeg of laat merken je collega’s of je baas dat wel op. In het beste geval geven ze je hierover een opmerking of een waarschuwing. In het slechtste geval mag je je C4 komen halen. En dat is die spannende reeks nu toch ook weer niet waard? Dus misschien is het toch beter om de spanning wat op te houden en je serie verder te bekijken na de werkuren.

* Wereldwijd heeft Netflix intussen ruim 110 miljoen abonnees.

