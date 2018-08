Afgestudeerd? Hier verdien je het meest Kristina Rybouchkina

14 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Ben je aan het solliciteren voor je eerste job? Weet dan dat je startloon zowel afhangt van de studies die je hebt gedaan als van de sector waarin je aan de slag gaat. Wij zochten uit waar je kan rekenen op het mooiste loonstrookje.

2.348 euro bruto

Volgens het Salariskompas * van vacature.com en KU Leuven verdienen schoolverlaters die als bediende aan de slag gaan gemiddeld 2.348 euro bruto. Netto hou je daar naar schatting 1.675 euro van over. Al variëren de startlonen aardig naargelang het diploma. Heb je geen hogere studies gedaan, verwacht je dan aan een salaris van gemiddeld 2.073 euro bruto. Met een professionele bachelor mag je bij onderhandelingen streven naar een loon van minstens 2.234 euro als je het gemiddelde wil evenaren. Masters verdienen op hun beurt zo'n 2.579 euro bij de start van hun carrière.

TIP: Wil je met succes over je loon leren onderhandelen? Lees even onze handige gratis gids

Best betaalde sectoren

Het is waarschijnlijk geen verrassing: uit het Salariskompas blijkt dat starters met een universitair diploma in de gezondheidszorg het meeste verdienen. Heb je gestudeerd voor bijvoorbeeld dokter of tandarts, dan kan je rekenen op ongeveer 3.058 euro bruto. De chemie en farmaceutische industrie betalen schoolverlaters met een master gemiddeld 2.889 euro per maand. Ook met een diploma uit andere STEM-richtingen (science, technology, engineering, mathematics) zit je goed, want de technologische industrie biedt starters zo'n 2.753 euro per maand.

Lees ook: Goed verdienen zonder hoog diploma? Het kan in deze jobs

Top 10 hoogste startlonen per sector (master)

Gezondheidszorg: 3.058 euro bruto

Chemie & farmaceutische industrie: 2.889 euro bruto

Elektronica & technologische industrie: 2.753 euro bruto

Onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek: 2.752 euro bruto

Land- en tuinbouw, veeteelt & visserij: 2.713 euro bruto

Energie & milieu: 2.702 euro bruto

Overige industriële sectoren: 2.674 euro bruto

Juridische dienstverlening, notariaat & advocatuur: 2.674 euro bruto

Overheid: 2.657 euro bruto

Productie van voeding en andere consumptiegoederen: 2.646 euro bruto

Slechtst betaalde sectoren

Een diploma in de richting sport, toerisme of recreatie biedt de kleinste kansen op een riant loon. Masters verdienen daarmee gemiddeld 2.203 euro bruto. Opvallend is dat professionele bachelors in die sectoren doorgaans een lager salaris hebben dan schoolverlaters zonder hoger diploma (2.051 euro vs. 2.128 euro). Zo zie je maar dat verder studeren niet altijd de garantie biedt op een hoger loon. Dat geldt bijvoorbeeld ook in de chemie en farmaceutische industrie waar je na je middelbare studies al 2.727 euro kan verdienen, terwijl bachelors gemiddeld 2.479 euro krijgen.

Top 10 laagste startlonen per sector (master)

Toerisme, sport & recreatie: 2.203 euro bruto

Human resources: 2.213 euro bruto

Media, marketing & communicatie: 2.223 euro bruto

Overige diensten aan ondernemingen en particulieren: 2.347 euro bruto

Klein- en groothandel: 2.392 euro bruto

Textielindustrie en mode: 2.401 euro bruto

Horeca: 2.415 euro bruto

Logistiek, transport & distributie: 2.515 euro bruto

Telecom, ICT & internet: 2.549 euro bruto

Studiebureaus & engineering: 2.568 euro bruto

Lees ook:

Hoeveel belgen verdienen meer dan 2.100 euro netto?

Zo wordt jouw loon samengesteld

Goed verdienen zonder hoog diploma? Het kan in deze jobs

Bron: vacature.com.

* Cijfers gebaseerd op het online ingevulde Salariskompas van vacature.com door 49.700 werknemers met bediendecontract uit Vlaanderen en Brussel (waarvan 64% mannen en 37% vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 36,5 jaar), gepubliceerd midden april 2018.