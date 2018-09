Aan deze vijf trekjes herken je de beste ICT-programmeurs Vacature.com IT

12 september 2018

08u00

Morgen, op 13 september, is het Dag van de Programmeur: dan zetten we onze programmeervrienden in de bloemetjes. Terecht, want hun belang voor de technologische vooruitgang is onmiskenbaar. Codeerscholen zoals het nieuwe BeCode in Genk springen op die kar en dat doe jij best ook. Maar heb je daar het juiste karakter voor? Oordeel zelf!

1. Je bent een analytisch denker

Als programmeur kan je je prima verplaatsen in de schoenen van een gebruiker die weinig of niets van computers kent, en hem een pasklare oplossing aanbieden in de vorm van een werkbare applicatie. Je lost hun problemen eigenlijk op nog voor ze zich stellen, en legt daarbij de nodige linken met andere ICT-projecten.

2. Je bent een eeuwige student

We zeiden het hierboven al: zonder IT, geen technologische vernieuwingen. Om die queeste naar vooruitgang bij te houden, moet een goede programmeur dagelijks bijleren. Op z’n minst aan de hand van relevante bronnen zoals gespecialiseerde nieuwsbrieven, maar ook door trainingen te volgen over de laatste ontwikkelingen in de wondere wereld der computers.

3. Je bent een nederige collega

Ook in je nabije omgeving schuilt heel wat expertise. Complexe ICT-problemen bespreken met je collega’s bevordert niet enkel je analytisch denkvermogen, zo’n discussies komen ook de werksfeer ten goede. Of je belt een oude studiekameraad op om nog eens een pint te pakken en naar zijn of haar inzicht te polsen. Voel je niet te goed om hulp te vragen! Ook Google staat voor je klaar.

4. Je bent een rare vogel (en dat is positief)

Wie op zoek is naar een rustige 9-to-5-job laat de vacatures voor IT’er best voor wat ze zijn. Je kan enkel aan websites of applicaties prutsen als de traditionele gebruiker dat niet doet. Vreemde werkuren mogen jou dus niet afschrikken, maar net enthousiasmerend werken! De mooie loonvoorwaarden compenseren dat wel.

5. Je loopt marathons

Aan het eind van de dag moet je product er gewoon gebruiksklaar liggen. Stressbestendigheid staat dus met stip bovenaan de sectie ‘Vaardigheden’ op je cv. Nachten doorwerken om een deadline te halen, maakt deel uit van het leven van een programmeur. En of het nu 7 uur ’s morgens is of 3 uur ’s nachts, je aandacht verslapt nooit om foutjes te vermijden. Bugs zijn tenslotte je grootste vijand.

