Aan deze kleine lettertjes mispakken veel mensen zich als ze een arbeidsovereenkomst tekenen

27 juni 2018

11u30

Yes, je hebt die geweldige job eindelijk beet. Nog even de arbeidsovereenkomst tekenen en je kan eraan beginnen. Dat lijkt wel een formaliteit, maar is het zeker niet. Let alvast op deze 5 aandachtspunten.

1. Álle gegevens moeten in de overeenkomst staan

“In de praktijk is het – zeker voor schoolverlaters – bijna altijd de werkgever die bepaalt wat er in de overeenkomst staat”, stelt Piet Van den Bergh, adviseur bij de studiedienst van het ACV. Toch kijk je als werknemer best na of alle mondelinge afspraken ook in het contract staan. Mag je op bepaalde dagen thuiswerken? Heb je recht op een premie? Mag je jouw werk-gsm ook privé gebruiken? Als het in je contract staat, is de kans op discussie een stuk kleiner en hoef je jouw werkgever niet attent te maken op mondelinge beloftes.

2. Ben je schoolverlater? Ook jij hebt recht op onbepaalde duur

Het is niet omdat je nog groen bent achter de oren dat je geen recht hebt op een contract van onbepaalde duur. “Een recente studie toont aan dat 2 op 3 jongeren tussen 15 en 24 jaar werken met een contract van onbepaalde duur”, zegt Piet Van den Bergh. “Het is dus zeker niet de regel dat je als schoolverlater tevreden moet zijn met een tijdelijk contract.

3. Mag je bijklussen? (meestal wel)

Wil je naast je (deeltijdse) job elders nog wat bijverdienen, dan mag dat als je het doet in een andere sector. De boekhouder die op zaterdag bijklust in een bouwbedrijf is volledig in regel. Je moet er wel voor zorgen dat je bijverdienste je hoofdberoep niet hindert.

4. Werk niet langer dan 2 jaar met een contract van bepaalde duur

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur heeft grenzen. Zo kan je maximaal 4 opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur afsluiten. De duur van elke overeenkomst afzonderlijk mag niet minder dan 3 maanden zijn. De totale duur van alle opeenvolgende overeenkomsten samen mag niet meer zijn dan 2 jaar. Als de opeenvolgende overeenkomsten 6 maanden of langer duren en je werkgever krijgt toestemming van de inspectie van de Sociale Wetten, dan mag je 3 jaar met tijdelijke contracten werken.

5. Lees en herlees de kleine lettertjes

Klinkt logisch, maar de kans bestaat dat je in alle euforie snel je handtekening zet onder een overeenkomst die heel wat verplichtingen inhoudt. Lees je contract dus rustig na en doe dat zeker ook met de bijlagen. Teken je bijvoorbeeld een car policy als je een bedrijfswagen krijgt, zorg dan dat je weet in welke omstandigheden je die ook privé mag gebruiken, raadt Piet Van den Bergh aan. “Mag je lief ook met de auto rijden? Wat zijn de afspraken bij schade? Maar denk ook aan vragen los van de car policy. Wordt de overeengekomen plaats van tewerkstelling duidelijk vermeld? Hoe zit het met eventuele toezeggingen inzake bonussen of loonsverhogingen na een bepaalde periode?”

