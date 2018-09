Aan deze eigenschappen herken je de allerbeste techniekers vacature.com productie en techniek

05 september 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Techniekers: er zijn er massa's tekort, en bedrijven smeken op hun blote knietjes om meer, meer, meer. Maar technieker zijn vergt wel wat meer dan technische kennis via de juiste studie alleen. Om een beeld te schetsen van de ideale technieker vandaag, gingen we ten rade bij de vakmannen zélf.

Jonathan Symens, service technieker dienst naverkoop bij SERIS: “Ik ben afgestudeerd in elektriciteit en elektronica met specialisatie in automatisatie en beveiligingstechnieken. Naast een goede basiskennis elektriciteit, is nieuwsgierigheid zeer belangrijk in mijn beroep. Je dient gemotiveerd te zijn om nieuwe dingen aan te leren, want de technologieën waar we mee werken staan nooit stil. Voor pakweg techniekers die steeds aan hetzelfde product werken is dit misschien minder aan de orde, maar de beveiligingssector verandert -gestuwd door de criminaliteit- voortdurend. Als technieker moet je meegroeien met die snel evoluerende sector. Ongeveer iedere maand krijgen we bij SERIS dan ook een nieuwe interne of externe opleiding. Weinig opleidingscentra schuiven de technieken die wij nodig hebben naar voor dus een groot stuk leer je op de werkvloer. Ik ben begonnen in de montageploeg en zo doorgegroeid naar mijn huidige functie. Na tien dienstjaren ken ik nu heel wat systemen en kan ik die kennis op mijn beurt doorgeven aan collega’s.

"Omdat we een aanspreekpunt zijn voor de klant, is communicatie verder een cruciale factor. Daar komt ook een stuk administratie bij kijken: we dienen informatie immers correct op de werkbon te noteren zodat er vlot opgevolgd en teruggekoppeld kan worden. Persoonlijk hecht ik ook veel belang aan netheid. Goed recycleren en alles ordelijk achterlaten bij de klant, is een teken van professionaliteit. Maar een goede technieker onderscheidt zich in de eerste plaats door gedrevenheid. Passie voor het vak maakt het ook makkelijker je flexibel op te stellen, want vaak moet er onverwacht een extra tandje bijgestoken worden. Ik beschouw het als een uitdaging de lat steeds hoger te leggen en de kwaliteit van mijn werk voortdurend te verbeteren. Als technieker mag je niet te snel tevreden zijn. Ondanks de beperkte tijd moet het werk zeer nauwkeurig gebeuren. De gevolgen van bijvoorbeeld een slecht geïnstalleerd alarmsysteem, kunnen anders heel groot zijn."

"Ten slotte had ik tijdens mijn studie niet gedacht dat mijn Frans nog zo goed van pas zou komen. Mijn werk is heel afwisselend en ik ben veel op de baan. Het is leuk dat ik zo regelmatig mijn Frans kan oefenen. Ik raad jongeren in een technische richting dan ook aan hun talen zeker niet te verwaarlozen.”

Stalen zenuwen

Anh-Son Giang, vliegtuigtechnieker met 17 jaar ervaring bij Brussels Airlines: “Vliegtuigtechnicus word je niet zomaar. Het begint met passie en bewondering, aangezien je op de schoolbanken reeds de keuze maakt voor dit carrièrepad. Leergierigheid, oog voor detail en technisch inzicht zijn vereisten, en daarnaast is vooral stressbestendigheid van groot belang. Er hangen veel mensen van je af, en daarbij staat niet zomaar hun reis op het spel, maar ook hun levens. Dit brengt een grote uitdaging met zich mee. Je moet kwalitatief goed werk leveren zonder dat de veiligheid van passagiers en crew in het gedrang komt en dit alles, indien mogelijk, zonder vertraging te veroorzaken. Een vliegtuig aan de grond houden kost veel geld, en dus is de werkdruk groot.

Als vliegtuigtechnieker moet je bovendien kunnen omgaan met een onregelmatig uurrooster, wat niet altijd evident is voor wie een gezin heeft. Niet elke luchthaven is immers voorzien van een technische dienst, en dat betekent dat je soms paraat moet staan om een vliegtuig te gaan herstellen. Ook kunnen werken in teamverband is een must, want ja: een motor vervangen doe je niet alleen.

Minder goede techniekers hebben we niet. Bij ons heeft iedere technieker zijn specifieke kwalificatie. Zo is er de categorie ‘B1’, wat ik kort kan omschrijven al de mechaniekers, ‘B2’ wat ongeveer overeenkomt met een elektricien en dan hebben we nog de ‘A’ categorie. Deze mensen mogen geringe werken en inspecties uitvoeren en afstempelen. Ook werkervaring speelt nog een rol. Je kan dus niet zomaar de betere techniekers onderscheiden van de minder goede. Natuurlijk is de ene technieker al wat minder leergierig of stressbestendig dan de andere, maar dat maakt hem zeker nog geen slechtere technieker. Iedereen kan al wel eens een off dag hebben, maar daarvoor heb je gelukkig een team.”

Voortdurend bijleren

Carlo Kuijpers, technieker bij Logi-technic sinds 2012: “Goed kunnen samenwerken is een must in mijn job. Er bestaan namelijk zoveel verschillende machines en die steken allemaal anders in elkaar, dat ik voortdurend met collega’s of leveranciers moet overleggen over oplossingen voor een technisch probleem. Zomaar iets uitproberen is geen optie, want een foute analyse kan al snel duizenden euro’s kosten en extra stilstand-tijd van het machinepark veroorzaken. Als technieker mag je er dan ook er niet van uitgaan dat je het zelf beter weet, maar moet je openstaan om bij te leren van anderen.

Vóór mijn huidige baan werkte ik 12 jaar als onderhoudstechnieker voor een vleesproducent. Ik ben nu, net als toen, verantwoordelijk dat het machinepark van mijn klanten naar behoren blijft functioneren. Ik moet goed mijn plan kunnen trekken en héél aandachtig zijn. Het is niet alleen nodig stil te staan bij veiligheid, maar je moet ook goed onthouden hoe je een machine gedemonteerd hebt om ze later opnieuw in elkaar te kunnen steken. Een goede werkorganisatie is daartoe onmisbaar. Je maakt bijvoorbeeld best foto’s en tekeningen, want als je een paar weken moet wachten op een vervangstuk, weet je anders niet meer hoe alles precies in elkaar stak.

Verder beschik je als technieker maar beter over een goede dosis geduld. Soms duurt een klus die je anders op een half uur klaart, een halve dag omdat je bijvoorbeeld een onderdeel niet gedemonteerd krijgt. Ook dringende interventies sturen je planning in de war, waardoor je niet steeds kan afwerken wat je voorzien had. Een goede technieker laat zich door zulke dingen niet opjagen, maar stelt zich flexibel op. Je weet wanneer je werkdag begint, maar wanneer hij eindigt, blijft steeds een verrassing.”

